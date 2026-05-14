13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Galatasaray'da 5'i bir yerdenin şifresi takviye!

Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan Galatasaray, seriyi devam ettirmek için kadrosunu güçlendirecek. Takviye yapılacak mevkiler; stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve forvet…

calendar 14 Mayıs 2026 08:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dört sezondur mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni hedefi belirledi: 5 sene üst üste şampiyon olmak...

Mevcut kadrosunu koruma kararı alan sarı-kırmızılılar, nokta atışı 5 takviye planlıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan Galatasaray birçok dünya yıldızını gündemine dahil etti.

Virgil van Dijk ve Antonio Rüdiger gibi elit savunmacıların durumu yakından takip ediliyor.

Orta sahada yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada.

Noa Lang'ın 30 milyon Euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet bakılıyor.

Yedek forvette ise Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ismi ön plana çıkıyor.

Sarı kırmızılılar, Gabriel Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını artıracak.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.