13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-068'
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı

2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.

calendar 13 Mayıs 2026 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya yükseldi.

K44 erkekler 70 kiloda Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova'dan Petru Cataraga'yı, çeyrek finalde ise milli sporcu Fatih Çelik'i yendi.

Polonya'dan Maciej Kesicki'yi yarı finalde geçen Yusuf, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov'un rakibi oldu.

Rakibini 2-0 yenen Yusuf, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

''EMRE VE ZEHRA'DAN BRONZ MADALYA''

Para tekvandoda milli sporcular Emre Bulgur ile Zehra Orhan, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

K44 erkekler 80 kiloda Emre, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Orkhan Jafarov'u mağlup etti. Yarı finalde Gürcistan'dan Lasha Tkemaladze'ye mağlup olan Emre, bronz madalya aldı.

K44 kadınlar 65 kiloda ise Zehra Orhan, çeyrek finalde İtalya'dan Giulia Cassar'ı yendi. Yarı finalde Yunanistan'dan Christina Gkentzou'a kaybeden Zehra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ile kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz ise şampiyonayı madalyasınız kapattı.

YERLİKAYA'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yünaçtı'nın kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi. Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonayı yerinden takip eden Hamza Yerlikaya, altın madalya kazanan Yusuf'u kutladı.

Yusuf'un başarısının önemine dikkati çeken Yerlikaya, "Yusuf Avrupa şampiyonu oldu ama en son paralimpik şampiyonunu yenerek bunu başardı. Bizi çok mutlu etti. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, bizlere duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız. Sonunda bol madalyalı bir olimpiyat hedefimiz var. Bu hedefe sağlam adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''HER GÜN İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTUYORUZ''

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Almanya'da önemli başarılar almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yusuf'u tebrik eden Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün İstiklal Marşımızı Almanya'da okutuyoruz. Sporcularımız buraya mükemmel hazırlandı. Yusuf'u canı gönülden kutluyorum. Önce paralimpik ikincisini sonra da şampiyonunu yendi. Onunla gurur duyururuz. Bize bu imkanları veren Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız, sporcuların Hamza ağabeyi, Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Burada bize destek veriyorlar. Sporcularımız çok şanslı sporu seven Sayın Cumhurbaşkanımız var. İnşallah başarılar gelmeye devam edecek."

''İKİNCİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM''

Avrupa şampiyonu Yusuf Yünaçtı, emeklerinin karşılığını aldığı için büyük mutluluk yaşadığını aktardı.

Yusuf, çok zor kamplar yaparak bu başarıyı elde ettiğini anlatarak "İkinci olmayı hiç düşünmedim. Çok yoğun kamplar yaptık. Çok acı çektik ama hiçbir acıyı, karşılığını aldığım için hatırlamıyorum. Madalyamı Türk milletine armağan ediyorum. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
