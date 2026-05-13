Aliağa Petkimspor, son hafta lige tutundu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 44 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti.



Bu sezon hem Avrupa hem de ligde ter döken İzmir temsilcisi, ligde 30, Avrupa kupalarında 14 maç oynadı. Aliağa Petkimspor ligde 9 galibiyet alırken, 21 karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi.



Avrupa'da 14 maçtan 8'ini kazanan Aliağa Petkimspor, bu kulvarda daha yüksek galibiyet oranı elde etti.



Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Aliağa Petkimspor, son haftada düşme hattındaki rakibi Mersinspor'un yenilmesiyle lige tutundu.



AVRUPA'DA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI



FIBA EuroCup'a gruplardan başlayan Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle adını bir üst tura yazdırdı.



Aliağa Petkimspor, ikinci turda N Grubu'nda mücadele etti. Burada da iyi bir performans ortaya koyup 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.



Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına her iki maçta da mağlup olarak kupaya veda etti.



SEZONU 2 BAŞANTRENÖRLE TAMAMLADI



Sezona başantrenör Özhan Çıvgın ile başlayan Aliağa Petkimspor, ligdeki kötü gidişi durduramayınca başantrenör değişikliğine gitti.



30 Mart'ta Çıvgın ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, göreve başantrenör Orhun Ene'yi getirdi.



Özhan Çıvgın idaresinde 38 maçta 15 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, Orhun Ene yönetiminde de ligde 6 müsabakada 2 galibiyetle sezonu tamamladı.



