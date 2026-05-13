13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Aliağa Petkimspor, son hafta lige tutundu

Aliağa Petkimspor, bu sezon mücadele ettiği lig ve Avrupa arenasında toplam 44 maçta 17 galibiyet elde etti. İzmir temsilcisi, FIBA EuroCup'ta çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise sezonun son haftasında ligde kalmayı başardı.

calendar 13 Mayıs 2026 13:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor, son hafta lige tutundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 44 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti.

Bu sezon hem Avrupa hem de ligde ter döken İzmir temsilcisi, ligde 30, Avrupa kupalarında 14 maç oynadı. Aliağa Petkimspor ligde 9 galibiyet alırken, 21 karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi.

Avrupa'da 14 maçtan 8'ini kazanan Aliağa Petkimspor, bu kulvarda daha yüksek galibiyet oranı elde etti.

Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Aliağa Petkimspor, son haftada düşme hattındaki rakibi Mersinspor'un yenilmesiyle lige tutundu.

AVRUPA'DA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI 

FIBA EuroCup'a gruplardan başlayan Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Aliağa Petkimspor, ikinci turda N Grubu'nda mücadele etti. Burada da iyi bir performans ortaya koyup 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına her iki maçta da mağlup olarak kupaya veda etti.

SEZONU 2 BAŞANTRENÖRLE TAMAMLADI 

Sezona başantrenör Özhan Çıvgın ile başlayan Aliağa Petkimspor, ligdeki kötü gidişi durduramayınca başantrenör değişikliğine gitti.

30 Mart'ta Çıvgın ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, göreve başantrenör Orhun Ene'yi getirdi.

Özhan Çıvgın idaresinde 38 maçta 15 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, Orhun Ene yönetiminde de ligde 6 müsabakada 2 galibiyetle sezonu tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.