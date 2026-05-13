12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası!

Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, seçim stratejilerini belirledi.

calendar 13 Mayıs 2026 08:10 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 08:13
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası!
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, başkan adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'ın seçime hangi stratejilerle ineceği netleşmeye başladı.

Yıldırım, camianın tüm dinamiklerini harekete geçirecek kapsamlı bir yol haritası izleyecek.

HEDEF: CAMİADA YENİDEN BİRLİK HAVASI

Aziz Yıldırım'ın en dikkat çeken hamlesi, seçim kampanyasında kulübün sembolleşmiş eski futbolcularıyla omuz omuza yürüyecek olması. Yıldırım, şampiyonluklarla özdeşleşmiş isimleri yanına alarak taraftara o başarılı günleri hatırlatmayı ve kulübün kaybolmaya yüz tutan 'kazanan kimliğini' yeniden canlandırmayı hedefliyor. Bu isimler, camia içindeki birleşme arzusunun canlı kanıtı olarak sahada yer alacak.

"İSİMLERİN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM" MESAJI

Anlaşma sağlansa dahi seçim bitene kadar hiçbir teknik direktör ya da futbolcu ismi açıklanmayacak. Bu stratejiyle "Ben isimlerin arkasına saklanmıyorum, güçlü bir yönetim vaat ediyorum" mesajı verecek.

Yıldırım'ın rotası sadece İstanbul değil; taraftar dernekleri üzerinden tüm Türkiye'ye yayılacak bir diyalog süreci başlatacak. Derneklerle kurulacak yakın temas, sadece oy istemek değil, camianın en küçük birimine kadar 'yalnız değilsiniz' mesajı vermek anlamını taşıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
