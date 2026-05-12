Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya

Para milli sporcu Öner Bozbıyık, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen organizasyonda, BC 3 tek erkekler kategorisinde 12 sporcu madalya mücadelesine çıktı.
Final müsabakasında İtalyan rakibini 4-2 yenen Öner Bozbıyık, altın madalyanın sahibi oldu.
