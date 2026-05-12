12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-187'
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
0-121'
12 Mayıs
Servette-Lausanne
1-063'
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
2-262'

Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya

Öner Bozbıyık, Finlandiya'nın Lahti kentindeki Dünya Boccia Challenger Kupası'nda BC3 tek erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

calendar 12 Mayıs 2026 22:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para milli sporcu Öner Bozbıyık, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen organizasyonda, BC 3 tek erkekler kategorisinde 12 sporcu madalya mücadelesine çıktı.

Final müsabakasında İtalyan rakibini 4-2 yenen Öner Bozbıyık, altın madalyanın sahibi oldu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
