Al Nassr, son saniyede yıkıldı!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta mücadelesinde Al Nassr, Al Hilal'i konuk etti.



Al-Awwal Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Simakan'ın 37. dakikada attığı golle öne geçti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Bento, 90+8'de kendi kalesine attığı golle maç 1-1 sona erdi.



Al Nassr kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta 1 puana razı oldu. Başkent ekibi puanını 83 yaptı. Ligde 2 maçı eksik olan Al Hilal ise puanını 78 yaptı.



Al Nassr ligin son haftasında Damac ile karşılaşacak. Mavi sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak. Al Nassr puan kaybı yaşaması ve Al Hilal'in kalan 2 maçını kazanması halinde Al Hilal şampiyon olabilir.



90+8'de gelen beraberlik golünün ardından Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.



