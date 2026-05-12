Göztepe, kasaya doldurmak için Avrupa'yı bekliyor

Göztepe, sezon sonunda Avrupa biletini alırsa kasasını dolduracak.

calendar 12 Mayıs 2026 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sezonun son haftasında deplasmanda Samsunspor'u yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın ligi 5'inci sırada bitirecek Göztepe hem kasasını dolduracak hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde 56 yıl sonra Avrupa kupalarına katılacak.

Son iki sezona Avrupa iddiasıyla başlayan Göztepe, adını 5'inci sıraya yazdırırsa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere dağıtılacak sıralama ve ekstra primlerden 45.9 milyon TL'yi kasasına koyacak. Göz-Göz, 6'ncı olursa 23.3 milyon TL'nin sahibi olacak.

Göztepe, UEFA Konferans Ligi'ne kaldığı takdirde de geçtiği her eleme başına ciddi rakamlar elde edecek. Konferans Ligi'ne 2'nci turda başlayacak Göztepe turu geçerse ilk etapta 350 bin Euro alacak. Lige katılması için 3 eleme geçmek zorunda olan Göztepe, üçüncü ön eleme için 500 bin, play-off turu için 750 bin Euro daha kazanacak. Göztepe grup aşamasına kalırsa 2 milyon 940 milyon Euro ayak bastı parası alacak. Ayrıca Göztepe grup aşamasında maç başı galibiyet parası olarak 500 bin, maç başı beraberlik parası için de 166 bin Euro'nun sahibi olacak.

SAMSUNSPOR, 4 MİLYON 703 BİN EURO KAZANDI

Göztepe gruplardan çıkması halinde gelir almaya devam edecek. Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 bebarlikle tamamlayıp play-offa kaldı. Play-offta Kuzey Makedonya'dan Shkendija'yı eleyen kırmızı-beyazlılar adını son 16 turuna yazdırmıştı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya elenen Samsunspor bu turnuvadan toplam 4 milyon 703 bin euro gelir elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
