12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Manisa Basket'te sıradaki adım Avrupa

Glint Manisa Basket Başantrenörü Serhan Kavut, önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mayıs 2026 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarda devraldığı Glint Manisa Basket'le sezonu 11 galibiyetle 11'inci sırada tamamlayan antrenör Serhan Kavut değerlendirmelerde bulundu.

Kavut, "Sezonu Türk Telekom galibiyetiyle tamamladık. Çok zorlu, mücadele gücü yüksek, ciddi fedakarlıklar gerektiren bir sezon yaşadık. Ama tüm bu sürecin sonunda ortaya çıkan en değerli şeylerden biri; birbirine gerçekten bağlı, karakterli ve güçlü bir takım kültürünü sahaya yansıtmak oldu. Sezon boyunca herkes kendi rolü içinde büyük özveri gösterdi ve bugün geldiğimiz noktada çok kuvvetli bağlara sahip bir aile olduğumuzu net şekilde hissediyoruz. Öncelikle bize her şartta destek veren Manisa halkına teşekkür etmek istiyorum. Salonda, sokakta, şehirde bu takımın yanında olan herkes bize güç verdi. Yönetim kurulumuza, sezon boyunca emek veren tüm staff ekibime ve çok büyük karakter ortaya koyan oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese minnettarım" dedi.

Genç çalışırıcı, "Bu sezon ligin en düşük bütçeli takımı olmamıza rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduk ve sahada kavga etmeyi hiç bir zaman bırakmadık. Aynı zamanda Türk oyuncu yaş ortalamamızın 21.4 olması da hem bizim için hem de Türk basketbolu için çok değerli bir detay. Genç Türk oyuncularımızın gelişimi, potansiyeli ve gösterdikleri karakter Türk basketbolu adına çok umut verici. Bu oyuncuların önümüzdeki yıllarda milli takımlar seviyesinde Türk basketboluna ciddi katkılar vereceğine inanıyorum. Yabancı oyuncularımız da bu organizasyonu gerçekten sahiplendi. Aidiyet duyguları çok yüksek bir grup olduk. Sadece sahada değil, şehirle ve kulüple kurdukları bağ da bizim için çok kıymetliydi. Sezon boyunca birlikte savaşan, birlikte üzülen ve birlikte ayağa kalkan gerçek bir takım görüntüsü verdiler" yorumunu yaptı.

"SIRADA AVRUPA VAR"

'Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Seneye Avrupa'da mücadele edecek olmak Manisa basketbolu adına çok önemli bir adım' diyen Serhan Kavut, "Ancak hepimizin bilmesi gerekiyor ki gelecek sezon çok daha zor geçecek. Bu nedenle Manisa'nın ileri gelenlerinin, iş insanlarının, siyasetçilerinin ve en önemlisi Manisa halkının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü bu takım doğru destekle çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek bir karakter ortaya koydu. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Manisa basketbolu adına daha güzel günlerin başlangıcında olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
