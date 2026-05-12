Fenerbahçe için transfer iddiası; Malang Sarr!

Fransa Ligi'nde Lens formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Malang Sarr için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor.
Bu sezon Lens'te başarılı bir grafik çizen Sarr'ın, veri analiz platformu Data Scout'a göre Ligue 1'in en iyi dördüncü savunmacısı olduğu belirtildi. Tecrübeli savunmacı ayrıca Ligue 1'de sezonun en iyi 11'ine seçildi.
Sezon sonu bonservisini eline almaya hazırlanan Malang Sarr ile Suudi Arabistan'dan Al-Hilal başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği ifade edilirken, İngiltere'den de bazı takımların oyuncunun durumunu izlediği kaydedildi.
Haberde, Atletico Madrid'in de sezon içerisinde Fransız stoperi scout ekipleri aracılığıyla takip ettiği ancak şu an için somut bir gelişme olmadığı aktarıldı.
Öte yandan Malang Sarr'ın tüm seçenekleri değerlendirdiği ve Lens ile yeni sözleşme ihtimalini de tamamen kapatmadığı belirtildi.
Lens'in Chelsea'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Malang Sarr, bu sezon Lens'te 36 karşılaşmada görev yaptı.
