12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Fenerbahçe için transfer iddiası; Malang Sarr!

Seçim öncesi scoutlar aracılığı ile oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe için Malang Sarr iddiası gündeme geldi.

calendar 12 Mayıs 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligi'nde Lens formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Malang Sarr için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Bu sezon Lens'te başarılı bir grafik çizen Sarr'ın, veri analiz platformu Data Scout'a göre Ligue 1'in en iyi dördüncü savunmacısı olduğu belirtildi. Tecrübeli savunmacı ayrıca Ligue 1'de sezonun en iyi 11'ine seçildi.

Sezon sonu bonservisini eline almaya hazırlanan Malang Sarr ile Suudi Arabistan'dan Al-Hilal başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği ifade edilirken, İngiltere'den de bazı takımların oyuncunun durumunu izlediği kaydedildi.

Haberde, Atletico Madrid'in de sezon içerisinde Fransız stoperi scout ekipleri aracılığıyla takip ettiği ancak şu an için somut bir gelişme olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Malang Sarr'ın tüm seçenekleri değerlendirdiği ve Lens ile yeni sözleşme ihtimalini de tamamen kapatmadığı belirtildi.

Lens'in Chelsea'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Malang Sarr, bu sezon Lens'te 36 karşılaşmada görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
