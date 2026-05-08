Haber Tarihi: 08 Mayıs 2026 15:22 -
Güncelleme Tarihi:
08 Mayıs 2026 15:22
Delikanlı dizisi final mi yapıyor? İşte o şok edici final tarihi!
Televizyon dünyasında reyting savaşları kelimenin tam anlamıyla kıyasıya devam ederken, sezonun en iddialı yapımlarından biri için daha maalesef yolun sonu göründü! Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi yıldız isimlerin paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi "Delikanlı", izleyicilerini şaşkına çeviren bir haberle gündeme oturdu. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi için arama motorlarında dünden bu yana "Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı ne zaman bitiyor, kaçıncı bölümde veda edecek?" sorguları dizi ve magazin sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte büyük umutlarla başlayan o dev projenin erken final kararının perde arkası...
Güçlü oyuncu kadrosuyla ekran karşısına geçen ancak hikayenin gidişatını merak eden izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan dizi gerçekten kepenk indiriyor mu?
DELİKANLI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? (O ŞOK KARAR)Kısa, net ve dizinin sıkı takipçilerini üzecek o acı gerçek: Evet! Show TV'nin büyük bütçeli ve iddialı dizisi Delikanlı için resmi olarak ERKEN FİNAL kararı alınmıştır.Sezona fırtına gibi girmesi beklenen ve yaklaşık 32 milyon TL gibi rekor bir maliyetle çekilen OGM Pictures imzalı dizi, ne yazık ki reyting canavarına yenik düştü. Pazartesi akşamlarının o zorlu rekabetinde rakiplerinin (Kızıl Goncalar, Ömer vb.) gerisinde kalan yapım, beklentileri karşılayamayınca kanal ve yapımcı şirket ortaklaşa bir kararla dizinin fişini çekmek zorunda kaldı.DİZİ KAÇINCI BÖLÜMDE, NE ZAMAN BİTECEK?Senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği de tamamen netleşmiş durumda:Final Bölümü: Delikanlı dizisi, 7. Bölümü ile birlikte ekran macerasını noktalayacak.Final Tarihi: Bir değişiklik olmazsa, büyük veda bölümünün 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.Şu an itibarıyla ekibin 6. bölüm çekimlerine devam ettiği ve hikayeyi apar topar 7. bölümde bağlamak için yoğun bir mesai harcadığı biliniyor.YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI!Dizinin perde arkasında yaşanan krizler de aslında bu erken finalin habercisi niteliğindeydi. Usta yönetmen Zeynep Günay, reytinglerin istenilen seviyeye ulaşmamasının ardından 5. bölümde yönetmenlik koltuğunu devretmişti. Yapılan bu kan değişikliği de maalesef izlenme oranlarında beklenen sıçramayı yaratamayınca, kanal yönetimi için 7. bölümde "final" yapmaktan başka bir seçenek kalmadı.
Şimdi izleyicilerin en çok merak ettiği konu; Hazan, Sarp, Dila ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yusuf'un hikayesinin o kısacık 7. bölümde nasıl mantıklı bir sona bağlanacağı!
