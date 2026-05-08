Delikanlı dizisi final mi yapıyor? İşte o şok edici final tarihi!

Güçlü oyuncu kadrosuyla ekran karşısına geçen ancak hikayenin gidişatını merak eden izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan dizi gerçekten kepenk indiriyor mu?

Kısa, net ve dizinin sıkı takipçilerini üzecek o acı gerçek: Evet! Show TV'nin büyük bütçeli ve iddialı dizisi Delikanlı için resmi olarak ERKEN FİNAL kararı alınmıştır.

Sezona fırtına gibi girmesi beklenen ve yaklaşık 32 milyon TL gibi rekor bir maliyetle çekilen OGM Pictures imzalı dizi, ne yazık ki reyting canavarına yenik düştü. Pazartesi akşamlarının o zorlu rekabetinde rakiplerinin (Kızıl Goncalar, Ömer vb.) gerisinde kalan yapım, beklentileri karşılayamayınca kanal ve yapımcı şirket ortaklaşa bir kararla dizinin fişini çekmek zorunda kaldı.

Senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği de tamamen netleşmiş durumda:

Final Bölümü: Delikanlı dizisi, 7. Bölümü ile birlikte ekran macerasını noktalayacak.

Final Tarihi: Bir değişiklik olmazsa, büyük veda bölümünün 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Şu an itibarıyla ekibin 6. bölüm çekimlerine devam ettiği ve hikayeyi apar topar 7. bölümde bağlamak için yoğun bir mesai harcadığı biliniyor.

Dizinin perde arkasında yaşanan krizler de aslında bu erken finalin habercisi niteliğindeydi. Usta yönetmen Zeynep Günay, reytinglerin istenilen seviyeye ulaşmamasının ardından 5. bölümde yönetmenlik koltuğunu devretmişti. Yapılan bu kan değişikliği de maalesef izlenme oranlarında beklenen sıçramayı yaratamayınca, kanal yönetimi için 7. bölümde "final" yapmaktan başka bir seçenek kalmadı.

Şimdi izleyicilerin en çok merak ettiği konu; Hazan, Sarp, Dila ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yusuf'un hikayesinin o kısacık 7. bölümde nasıl mantıklı bir sona bağlanacağı!