İki İnsan Bir Hayat projesi sonuçları açıklandı mı? Diyanet 500 bin TL çeyiz yardımı sonuç sorgulama 2026!

Düğün alışverişine çıkmak için o büyük desteği bekleyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok merak edilen başvuru sonuçları ekrana düştü mü?

Kısa, net ve heyecanınızı zirveye taşıyacak o son dakika gelişmesi: Başvuru sonuçları bugün (8 Mayıs 2026 Cuma) gün içerisinde sisteme yükleniyor!

Türkiye Diyanet Vakfı'nın önceden paylaştığı resmi takvime göre değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sonuçların ilanı için 4-8 Mayıs aralığı işaret edilmişti. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un son açıklamasıyla birlikte o büyük günün 8 Mayıs olduğu kesinleşti. Yani binlerce genç çift için müjdeli haberi alma vakti geldi çattı!

Devasa bir "İsim Listesi"nin ulu orta PDF olarak yayınlanması beklenmiyor. Sistem tamamen kişisel veri güvenliğine odaklı çalışıyor. Sonucunuzu öğrenmek için yapmanız gerekenler şunlar:

Sisteme Giriş: Adayların, başvurularını gerçekleştirdikleri resmi TDV "İki İnsan Bir Hayat" projesi web sitesine (kendi kullanıcı panellerine) girmeleri gerekiyor.

Bilgiler: Başvuru sırasında belirlediğiniz e-posta adresiniz ve şifrenizle sisteme giriş yaparak "Başvuru Durumunuzu" anında görüntüleyebilirsiniz.

Bilgilendirme: Sisteme girişin yanı sıra, sonuçlar erişime açıldığında kazanan adaylara SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme mesajlarının da gönderilmesi planlanıyor.

(Kritik Uyarı: Sonuçların açıklanacağı saatlerde sitede yaşanabilecek aşırı yoğunluk nedeniyle sayfaya erişimde geçici yavaşlamalar olabilir, ara ara denemenizde fayda var!)

Ekranda o güzel "Asil Olarak Hak Sahibi Oldunuz" yazısını gördüyseniz, süreç bitmiyor; aksine yeni ve sorumluluk gerektiren bir aşama başlıyor!

Seminer Şartı: Çeyiz desteğini almaya hak kazanan çiftlerin, öncelikle Diyanet tarafından düzenlenecek olan evlilik ve aile konulu eğitim seminerlerine katılması zorunludur.

Müftülükte Nikâh: Seminerleri başarıyla tamamlayan çiftlerin, 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikâhlarını mutlaka bir "Müftülükte" kıydırmaları şartı bulunuyor.

Devasa Ödeme: Tüm bu şartları yerine getiren genç çiftlere, evlilik yolunda rahat bir nefes aldıracak olan toplam 500.000 TL'lik çeyiz desteği sağlanacak.