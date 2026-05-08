08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza iddiası!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziranın ilk haftası 15 milyon euro'ya yakın bir ceza geleceği öne sürüldü. İşte haberin detayları...

calendar 08 Mayıs 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 14:19
Fenerbahçe'nin haziran ayında UEFA'dan para cezası alacağı iddiası gündeme geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziranın ilk haftası 15 milyon euro'ya yakın bir ceza gelecek.

Cezanın büyük bölümü finansal limit aşımı nedeniyle oluştu.

Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin haziranın ilk haftası ödemesi gereken 92 milyon euro'luk bir ödemesi bulunuyor. 2026'nın sonuna kadar ödemesi gereken toplam 150 milyon euro'luk bir borcu var.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
