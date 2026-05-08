UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza iddiası!

Fenerbahçe'nin haziran ayında UEFA'dan para cezası alacağı iddiası gündeme geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziranın ilk haftası 15 milyon euro'ya yakın bir ceza gelecek.
Cezanın büyük bölümü finansal limit aşımı nedeniyle oluştu.
Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin haziranın ilk haftası ödemesi gereken 92 milyon euro'luk bir ödemesi bulunuyor. 2026'nın sonuna kadar ödemesi gereken toplam 150 milyon euro'luk bir borcu var.
