Göztepe'de Gaziantep FK öncesi iki eksik!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.



Süper Lig'de 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla 5. sırada bulunuyor.



Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonun son iç saha maçında seyircisi önünde kazanmak istiyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.



İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan, Krastev ile Janderson'un bu maçta forma giymesi beklenmiyor.



