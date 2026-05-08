Fiorentina'dan Filip Kostic hamlesi

Juventus, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Filip Kostic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



YENİ SÖZLEŞME GÜNDEME GELMEDİ



İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'ta 33 yaşındaki futbolcu için yeni sözleşme hiç gündeme gelmedi ve hiçbir görüşme olmadı. Juventus, sezon sonunda Kostic'e veda etmeyi planlıyor.



FIORENTINA DEVREDE



Fiorentina, Filip Kostic için devreye girdi. İtalyan ekibi, Kostic'e 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.



Fenerbahçe ve Benfica ile adı daha önce geçen Kostic'e Almanya'dan da ilgi olduğu yazıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Sırp futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.







