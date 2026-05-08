08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Tek Formula Pilotumuz Hasan Aksoy'un F4 serüveni başlıyor

Türkiye'nin tek Formula Pilotu Alp Hasan Aksoy, 7-10 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da F4 için piste çıkacak

calendar 08 Mayıs 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship kapsamında 7-10 Mayıs tarihleri arasında İtalya'daki Misano World Circuit Marco Simoncelli'de mücadele edecek. Türkiye'nin uluslararası formula serilerindeki tek temsilcisi olan genç pilot, Misano hafta sonunda gelişimini ve yarış temposunu ileri taşımayı hedefliyor.

ALP HASAN AKSOY: ''HEDEFİM PODYUM''

Prema Racing pilotu Alp Hasan Aksoy, "Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Çok fazla test, planlama, analiz ve tekrardan geçtim. Çok çalıştım. Artık bunu piste yansıtma zamanı. Ülkemi yine gururlandırmak istiyorum. Tabii ki hedefim her zaman podyum" dedi.

Organizasyonda A, B ve C grupları yer alırken, pilotların yarışacağı gruplar bugün netleşecek. Bu nedenle Aksoy'un yarış saatleri de grup dağılımının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Yarış heyecanı 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. İlk yarış TSİ 12.30'da Grup B-C pilotlarıyla, ikinci yarış ise 18.15'te Grup A-B pilotlarıyla koşulacak. 10 Mayıs Pazar günü üçüncü yarış TSİ 09.30'da Grup A-C formatında yapılacak. Hafta sonunun final yarışı ise aynı gün 14.50'de start alacak. Format gereği her grup iki yarışta mücadele edecek.

Misano, hızlı ve teknik karakteriyle genç pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Alp Hasan Aksoy, yoğun hafta sonu boyunca test, antrenman, sıralama ve yarış seanslarında istikrarlı bir performans ortaya koyarak sezon hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım atmayı amaçlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
