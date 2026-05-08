Tek Formula Pilotumuz Hasan Aksoy'un F4 serüveni başlıyor

Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship kapsamında 7-10 Mayıs tarihleri arasında İtalya'daki Misano World Circuit Marco Simoncelli'de mücadele edecek. Türkiye'nin uluslararası formula serilerindeki tek temsilcisi olan genç pilot, Misano hafta sonunda gelişimini ve yarış temposunu ileri taşımayı hedefliyor.



ALP HASAN AKSOY: ''HEDEFİM PODYUM''



Prema Racing pilotu Alp Hasan Aksoy, "Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Çok fazla test, planlama, analiz ve tekrardan geçtim. Çok çalıştım. Artık bunu piste yansıtma zamanı. Ülkemi yine gururlandırmak istiyorum. Tabii ki hedefim her zaman podyum" dedi.



Organizasyonda A, B ve C grupları yer alırken, pilotların yarışacağı gruplar bugün netleşecek. Bu nedenle Aksoy'un yarış saatleri de grup dağılımının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Yarış heyecanı 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. İlk yarış TSİ 12.30'da Grup B-C pilotlarıyla, ikinci yarış ise 18.15'te Grup A-B pilotlarıyla koşulacak. 10 Mayıs Pazar günü üçüncü yarış TSİ 09.30'da Grup A-C formatında yapılacak. Hafta sonunun final yarışı ise aynı gün 14.50'de start alacak. Format gereği her grup iki yarışta mücadele edecek.



Misano, hızlı ve teknik karakteriyle genç pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Alp Hasan Aksoy, yoğun hafta sonu boyunca test, antrenman, sıralama ve yarış seanslarında istikrarlı bir performans ortaya koyarak sezon hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım atmayı amaçlıyor.



