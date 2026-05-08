Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama

🚨 Alex de Souza, yanlış anlaşıldığını ve seçimde kimseyi desteklemediğini açıkladı. https://t.co/wPn9DDyne2 pic.twitter.com/13JW0VezyD



🟡🔵 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaparak Yıldırım'a destek verdi.



"Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." pic.twitter.com/M1BtYNcyFV



Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni, Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'a destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alex, Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yaptı.Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex,dedi.Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Cristian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yapmıştı. Brezilyalı eski futbolcu,mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaşmıştı.Ardından Alex de Souza, Cristian Baroni'nin paylaşımına,yorumunu yapmıştı.