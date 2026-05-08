Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimi için açıklama yaptı. Brezilyalı eski oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

calendar 08 Mayıs 2026 01:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 02:25
Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni, Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'a destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alex, Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yaptı.

Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.

Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum"dedi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Cristian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yapmıştı. Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaşmıştı.

ALEX DE SOUZA: "GERİ GEL PATRON!"

Ardından Alex de Souza, Cristian Baroni'nin paylaşımına, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yapmıştı.



  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
