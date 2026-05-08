Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama

Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni, Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'a destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alex, Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yaptı.
Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.
Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.
Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum"dedi.
Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Cristian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yapmıştı. Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaşmıştı.
ALEX DE SOUZA: "GERİ GEL PATRON!"
Ardından Alex de Souza, Cristian Baroni'nin paylaşımına, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yapmıştı.
Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.
Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, Instagram hesabından açıklamada bulundu.
Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum"dedi.
NE OLMUŞTU?
🚨 Alex de Souza, yanlış anlaşıldığını ve seçimde kimseyi desteklemediğini açıkladı. https://t.co/wPn9DDyne2 pic.twitter.com/13JW0VezyD
— Sporx (@sporx) May 7, 2026
Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Cristian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yapmıştı. Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaşmıştı.
ALEX DE SOUZA: "GERİ GEL PATRON!"
Ardından Alex de Souza, Cristian Baroni'nin paylaşımına, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yapmıştı.
🟡🔵 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaparak Yıldırım'a destek verdi.
"Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." pic.twitter.com/M1BtYNcyFV
— Sporx (@sporx) May 7, 2026