Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor, THF 50. Yıl Federasyon Kupası yarı finalinde sırasıyla Spor Toto'yu 36-31 ve İstanbul Gençlik'i 27-26 mağlup ederek finale yükseldi.

calendar 07 Mayıs 2026 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Federasyon Kupası'nda finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler yarı final maçları oynandı.

Rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, finale yükseldi.

THF'den yapılan açıklamaya göre yarı final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Spor Toto: 36-31

Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlik: 27-26

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.