calendar 07 Mayıs 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Edwards, Finch'in 'ezildik' ifadesine katılmadı
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves'un Batı Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında San Antonio Spurs karşısında aldığı ağır yenilginin ardından takımın performansını sert sözlerle değerlendirdi.

Timberwolves, çarşamba gecesi oynanan karşılaşmada Spurs'e 133-95 mağlup olurken, seride durum 1-1'e geldi. Maç sonrası konuşan Edwards, takımın mücadele seviyesinin yeterli olmadığını kabul etti.

"Maça fazla rahat başladık. Onlar ise çok fiziksel oynayarak geldiler. Tüm sahada baskı yaptılar, enerjileri çok yüksekti. Açıkçası bunu bekliyorduk ama bugün biz oyuna fazla durgun girdik. Bence temel problem buydu."

Minnesota ekibi serinin ilk maçını 104-102 kazanmıştı. Edwards'a, ilk maç galibiyetinin ardından takımın rehavete kapılmış olabileceği sorulduğunda ise genç yıldız bu görüşe katılmadı.

"Çok rahatladığımızı söylemem. Bence onlar daha çaresiz ve daha aç oynayan taraftı. Doğru ifade bu olur."

Timberwolves koçu Chris Finch ise maç sonrası yaptığı açıklamada takımının "ezildiğini" söylemişti. Edwards, bu yorum hakkında gülümseyerek konuştu.

"Ezildiğimizi söylemesi biraz delice," diyen yıldız oyuncu, "Filmi izleyip neler çıkarabileceğimize bakacağız. Nerelerde zorlandığımızı biliyoruz. Bir sonraki maçta onların fiziksel sertliğine karşılık vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dakika kısıtlamasıyla oynayan Edwards, karşılaşmayı 24 dakikada 12 sayı ve %38 şut isabetiyle (5/13) tamamladı.

