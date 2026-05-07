Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?

"Acaba yine mi evlere kapanacağız?" korkusuyla maskelerini ve dezenfektanlarını hazırlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu kemirgen kaynaklı virüs aramızda bir insan zinciri oluşturabilir mi?

Kısa, net ve o derin "oh" çekmenizi sağlayacak tıbbi gerçek: Hayır! Grip, nezle veya koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin aksine, Hantavirüs türlerinin çok büyük bir kısmı İNSANDAN İNSANA KESİNLİKLE BULAŞMAZ!

Sosyal medyada yayılan "yeni bir küresel salgın geliyor" efsaneleri tamamen asılsızdır. Bir kişi hantavirüse yakalanmış olsa bile, bu virüsü öksürerek, hapşırarak, dokunarak veya öpüşerek ailesine, arkadaşlarına ya da bir sağlık çalışanına bulaştıramaz.

Tek İstisna (Güney Amerika): Tıp literatüründe bilinen tek istisna, yalnızca Güney Amerika'da (özellikle Arjantin ve Şili'de) görülen "Andes virüsü" adlı spesifik bir hantavirüs türüdür. Bu türde çok nadir de olsa insandan insana bulaş kaydedilmiştir. Ancak Türkiye, Avrupa veya Asya'da görülen hantavirüs türlerinde böyle bir bulaşma yeteneği kesinlikle yoktur!

İnsandan insana bulaşmıyorsa bu virüs bize nasıl ulaşıyor? Hantavirüsün ana taşıyıcıları enfekte olmuş kemirgenlerdir (özellikle fareler ve sıçanlar). Virüs, bu hayvanların idrarında, dışkısında ve tükürüğünde bulunur.

Havaya Karışan Tozlar: Enfekte bir farenin idrarı veya dışkısı kuruduğunda, virüs toz partiküllerine karışır. Kapalı bir depoyu, bodrumu veya uzun süredir kullanılmayan bir köy evini süpürürken havalanan bu virüslü tozu solumanız, virüsü kapmanızın bir numaralı yoludur.

Doğrudan Temas: Fare dışkısına veya idrarına çıplak elle dokunup ardından elinizi ağzınıza veya burnunuza götürmeniz.

Isırılma: Çok nadir de olsa enfekte bir kemirgen tarafından doğrudan ısırılmak.

Görünmez bir insandan insana salgın tehlikesi yok, ancak doğayla iç içe olduğumuz alanlarda dikkatli olmamız şart!

Bodrum, depo veya yazlık gibi uzun süre kapalı kalmış alanları temizlemeden önce en az 30 dakika kapı ve pencereleri açarak yoğun bir şekilde havalandırın.

Fare pisliği gördüğünüz yerleri asla kuru süpürgeyle veya elektrikli süpürgeyle süpürmeyin! Bu, virüsün havaya uçmasına neden olur.

Temizlik yaparken maske takın; yüzeyleri çamaşır suyu karışımlı suyla ıslatarak, tozutmadan silin veya paspaslayın.