Haber Tarihi: 07 Mayıs 2026 11:46 -
Güncelleme Tarihi:
07 Mayıs 2026 11:46
Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?
Küresel pandemilerin bıraktığı o derin psikolojik yorgunluk henüz tam anlamıyla atılamamışken, haber bültenlerinde veya sosyal medyada yankılanan ufak bir "virüs" kelimesi bile hepimizin tüylerini diken diken etmeye yetiyor! Özellikle havaların ısınmasıyla, doğaya dönüşün hızlandığı şu bahar günlerinde "hantavirüs" vakalarının zaman zaman gündeme gelmesi, sağlığına dikkat eden milyonlarca vatandaşı haklı bir telaşa sürükledi. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Hantavirüs insandan insana bulaşır mı? Covid gibi havadan mı geçiyor, temasla yayılır mı?" sorguları tıp ve sağlık sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte içinize su serpecek tıbbi gerçekler ve o sarsıcı bulaş yollarının perde arkası...
"Acaba yine mi evlere kapanacağız?" korkusuyla maskelerini ve dezenfektanlarını hazırlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu kemirgen kaynaklı virüs aramızda bir insan zinciri oluşturabilir mi?
HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI? (O KORKUTAN SORUNUN CEVABI)Kısa, net ve o derin "oh" çekmenizi sağlayacak tıbbi gerçek: Hayır! Grip, nezle veya koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin aksine, Hantavirüs türlerinin çok büyük bir kısmı İNSANDAN İNSANA KESİNLİKLE BULAŞMAZ!Sosyal medyada yayılan "yeni bir küresel salgın geliyor" efsaneleri tamamen asılsızdır. Bir kişi hantavirüse yakalanmış olsa bile, bu virüsü öksürerek, hapşırarak, dokunarak veya öpüşerek ailesine, arkadaşlarına ya da bir sağlık çalışanına bulaştıramaz.Tek İstisna (Güney Amerika): Tıp literatüründe bilinen tek istisna, yalnızca Güney Amerika'da (özellikle Arjantin ve Şili'de) görülen "Andes virüsü" adlı spesifik bir hantavirüs türüdür. Bu türde çok nadir de olsa insandan insana bulaş kaydedilmiştir. Ancak Türkiye, Avrupa veya Asya'da görülen hantavirüs türlerinde böyle bir bulaşma yeteneği kesinlikle yoktur!PEKİ BU VİRÜS NASIL BULAŞIYOR? (ASIL TEHLİKE BURADA)İnsandan insana bulaşmıyorsa bu virüs bize nasıl ulaşıyor? Hantavirüsün ana taşıyıcıları enfekte olmuş kemirgenlerdir (özellikle fareler ve sıçanlar). Virüs, bu hayvanların idrarında, dışkısında ve tükürüğünde bulunur.Havaya Karışan Tozlar: Enfekte bir farenin idrarı veya dışkısı kuruduğunda, virüs toz partiküllerine karışır. Kapalı bir depoyu, bodrumu veya uzun süredir kullanılmayan bir köy evini süpürürken havalanan bu virüslü tozu solumanız, virüsü kapmanızın bir numaralı yoludur.Doğrudan Temas: Fare dışkısına veya idrarına çıplak elle dokunup ardından elinizi ağzınıza veya burnunuza götürmeniz.Isırılma: Çok nadir de olsa enfekte bir kemirgen tarafından doğrudan ısırılmak.
KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI? (HAYAT KURTARAN TAKTİKLER)Görünmez bir insandan insana salgın tehlikesi yok, ancak doğayla iç içe olduğumuz alanlarda dikkatli olmamız şart!Bodrum, depo veya yazlık gibi uzun süre kapalı kalmış alanları temizlemeden önce en az 30 dakika kapı ve pencereleri açarak yoğun bir şekilde havalandırın.Fare pisliği gördüğünüz yerleri asla kuru süpürgeyle veya elektrikli süpürgeyle süpürmeyin! Bu, virüsün havaya uçmasına neden olur.Temizlik yaparken maske takın; yüzeyleri çamaşır suyu karışımlı suyla ıslatarak, tozutmadan silin veya paspaslayın.
