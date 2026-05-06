Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki 5 ismin belli olduğu öne sürüldü.

calendar 06 Mayıs 2026 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
 Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırımİ'ın listesindeki ilk 5 isim ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde başkanlığı döneminde de kader ortaklığı yaptığı Mahmut Uslu ve Nihat Özbağı yer aldı.

2024 seçimlerinde Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Ömer Onan da yine listede bulundu.

Başkan adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekilen Barış Göktürk, yine Aziz Yıldırım'ın listesinde yer aldı.

Daha önce Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Önder Fırat da listede kendine yer buldu.

