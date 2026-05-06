Adil Demirbağ'ın hedefi A Milli Takım ve Dünya Kupası

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Adil Demirbağ, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde ise son dakikalarda penaltı golleriyle Beşiktaş'ı elediklerini belirten Adil Demirbağ, takım kaptanı olarak kupayı kaldırmak istediğini söyledi. Finale kalmayı hak ettiklerini belirten 28 yaşındaki savunmacı, "Büyük camialara karşı son dakikalarda bulduğumuz gollerle kazanmayı bildik. Çok iyi mücadele ettik. Hak ettik bence. Süper Lig'de gol yemezsen, bir şekilde atıyorsun. Bu da bize nasip oldu. Maçtan önce finali hayal ediyorduk. Bu turu geçeceğimize takım olarak inanıyorduk. Ben de kaptan olarak kupaya talibim, camiamız talip. Konyaspor Kaptanı Adil, kupayı kaldırdı diye anılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZİM SEVİNCİMİZ, ONLARIN ÜZÜNTÜSÜ DOĞAL"



Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin hemen yatıştırıldığını söyleyen Adil Demirbağ, yaşananların doğal olduğunu dile getirdi. İki camianın da büyük camialar olduğunu söyleyen Demirbağ, "Sonuçta onlar üzülüyorlar, kendi evlerinde oynuyorlar. Beşiktaş büyük bir camia. Biz kazandığımız için mutlu oluyoruz, Konyaspor da çok büyük bir camia. Yıllardır Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupayı kazanmış bir takım. Bizim sevincimiz, onların üzüntüsü doğal. Böyle şeyleri doğal karşılıyorum" diye konuştu.



"KENDİMİZİ CAMİAMIZA AFFETTİRMEK İSTİYORUZ"



Sezona iyi başladıklarını ancak sonrasında kötü bir gidişat yaşadıklarını söyleyen kaptan Adil Demirbağ, Türkiye Kupası'nı kazanarak kendilerini affettirmek istediklerini ifade etti. 28 yaşındaki savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi başladık. Sonra kötü bir gidişat oldu. Sonrasında sakatlıklar oldu. Ben ceza aldım. O dönemde yaralıydı Konyaspor. Ayağa kalkacağımızı biliyorduk. Her düşen kalkar, biz de kalkmayı bildik. Şu an iyi bir yerdeyiz. Kötü gidişata rağmen iyi bir yerdeyiz. Finaldeyiz. Kupayı alarak kendimizi camiamıza affettirmek istiyoruz."



"İLK HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"



Transfer hakkında çok konuşmak istemediğini, ilk hedefinin Dünya Kupası kadrosunda yer almak olduğunu belirten Adil Demirbağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben Konyaspor'da Adil oldum. Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda gerçekleşeceğine inanıyorum. Transfer hakkında çok konuşmak istemiyorum. İlk hedefim Dünya Kupası'nda olmak. Hedefim, hayalim var. Orada bulunmak, o havayı solumak belki de oynamak… Nasıl olacak göreceğiz. Montella hocamızın beni çağıracağına inanıyorum. Çünkü ortada bir performans var gerçekten. İnşallah ben Amerika'da, milli takımımızda, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Buna her zaman hazırım."



