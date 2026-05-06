Göztepe evinde son kez sahne alacak

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma yolunda hayati sınavlara çıkacak Göztepe son iç saha maçını şölen havasında oynayacak.



Bu sezon Gaziantep FK müsabakasıyla taraftarının son kez karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedeflerken, futbolseverlerin de satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci, 6'ncı kategori ile misafir tribünü 500 TL olarak belirlendi.



Göztepe yönetimi ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme girildiğini bu doğrultuda tüm camianın omuz omuza, tek yürek halinde takımın yanında olması gerektiğini belirtti. Gaziantep FK maçının ardından son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, ligi 5'inci bitirmeye çalışacak. Şu an 6'ncı RAMS Başakşehir'in 1 puan önünde yer alan 52 puana sahip Göztepe, kalan iki maçını kazanırsa hiçbir sonuca bakmaksızın sezon sonunda adını 5'inci sıraya yazdıracak.



KUPADA BEKLEDİĞİ OLMADI



UEFA Konferans Ligi'ni hedefleyen Göztepe'ye Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise beklediği sonuç gelmedi. 5'inci olup Avrupa vizesi alabilmesi için kupayı ilk 4 sırada yer alan Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyen Göztepe, Beşiktaş'ın elenmesiyle ihtimalini düşürdü. Ligde ilk 4 dışında yer alan TÜMOSAN Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek ilk finalist oldu.



TEK UMUT TRABZONSPOR



Yarı finalin diğer ayağında ise 3'üncü basamaktaki Trabzonspor alt sıralarda yer alan Gençlerbirliği ile evinde karşı karşıya gelecek. Göztepeliler, Avrupa vizesi alabilmek adına önce Trabzonspor'un finale çıkmasını ardından da Konyaspor'u yenip kupayı müzesine götürmesini bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor dışında bir takım kazanırsa ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın Avrupa hayalleri suya düşecek.



