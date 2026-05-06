Göztepe evinde son kez sahne alacak

Göztepe, sezonun son iç saha maçında Gaziantep FK'yı yenip ligi 5'inci bitirerek Avrupa kupalarına katılma şansını korumayı hedefliyor, ancak bunun için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması da kritik önem taşıyor.

calendar 06 Mayıs 2026 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma yolunda hayati sınavlara çıkacak Göztepe son iç saha maçını şölen havasında oynayacak.

Bu sezon Gaziantep FK müsabakasıyla taraftarının son kez karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedeflerken, futbolseverlerin de satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci, 6'ncı kategori ile misafir tribünü 500 TL olarak belirlendi.

Göztepe yönetimi ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme girildiğini bu doğrultuda tüm camianın omuz omuza, tek yürek halinde takımın yanında olması gerektiğini belirtti. Gaziantep FK maçının ardından son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, ligi 5'inci bitirmeye çalışacak. Şu an 6'ncı RAMS Başakşehir'in 1 puan önünde yer alan 52 puana sahip Göztepe, kalan iki maçını kazanırsa hiçbir sonuca bakmaksızın sezon sonunda adını 5'inci sıraya yazdıracak.

KUPADA BEKLEDİĞİ OLMADI

UEFA Konferans Ligi'ni hedefleyen Göztepe'ye Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise beklediği sonuç gelmedi. 5'inci olup Avrupa vizesi alabilmesi için kupayı ilk 4 sırada yer alan Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyen Göztepe, Beşiktaş'ın elenmesiyle ihtimalini düşürdü. Ligde ilk 4 dışında yer alan TÜMOSAN Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek ilk finalist oldu.

TEK UMUT TRABZONSPOR

Yarı finalin diğer ayağında ise 3'üncü basamaktaki Trabzonspor alt sıralarda yer alan Gençlerbirliği ile evinde karşı karşıya gelecek. Göztepeliler, Avrupa vizesi alabilmek adına önce Trabzonspor'un finale çıkmasını ardından da Konyaspor'u yenip kupayı müzesine götürmesini bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor dışında bir takım kazanırsa ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın Avrupa hayalleri suya düşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
