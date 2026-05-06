05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi

Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan küme düşme hattındaki Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi çıktı.

calendar 06 Mayıs 2026 09:13
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper LİG'de 29 puanla küme düşme hattında bulunan ve cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da 'okunmuş su' tartışması patlak verdi!

Kırmızı beyazlı kulübün yöneticileri ve taraftarların dahil olduğu tartışma, eski bir kulüp çalışanının sosyal medya paylaşımıyla başladı.

Söz konusu kişinin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Siz gerçekten delirdiniz mi, stres kaynaklı ne yaptığınızı bilemez duruma mı geldiniz? Her iç saha ve deplasmana bir hoca efendiyi sırf okusun üflesin diye kafileye dahil etmek de nedir? Yetinmeyip kulübün aracıyla getirip götürdüğünüz bir kadına para karşılığında suya okutup üfletmek, okuduğu suyu stadın zeminine serpmek de nedir?"

BAŞKAN RIZA PERÇİN: 'NE VAR BUNDA!'

Tartışmayla ilgili Hürriyet gazetesine konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, "Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Bizim aramızda her görüşten, her inanıştan arkadaş var. Herkesin bir hacısı, bir hocası olabilir. Ben de konuyu araştırdım. Elbette zor bir süreçten geçiyoruz. Dua okuyan hocamız da olabilir. Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda!" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
