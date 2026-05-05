Beşiktaş, 90+8'de yıkıldı! İlk finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor, 90+5. dakikada Olaitan'ın Olaigbe'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.
Topun başına gelen Enis Bardhi, 90+8'de topu ağlara göndermeyi başardı.
Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının galibi olacak.
SERGEN YALÇIN'DAN SEKİZ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 8 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maça siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının 11'inde 8 değişikliğe gitti.
Kalede Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmeyen 53 yaşındaki teknik adam, Konyaspor müsabakasında savunma dörtlüsünü tamamen değiştirdi. Gaziantep FK maçında savunmada şans verdiği Taylan Bulut, Djalo ve Uduokhai'yi yedek soyunduran Yalçın, Yasin Özcan'ı kadroya almadı. Sergen Yalçın, bu isimlerin yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ile Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Salih Uçan'ın yerine Wilfred Ndidi'ye formayı verdi. Yalçın, merkezde ise formayı kaptan Orkun Kökçü'ye teslim etti. Ndidi ve Orkun Kökçü'ye orta alanda Asllani eşlik etti.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, hücumda ise Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekti. Sergen Yalçın, hücumun sağında Olaitan'ı, solunda Toure'yi, ileri uçta ise Oh'u sahaya sürdü.
KONYASPOR'UN İLK 11'İ
İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise Beşiktaş karşısında şu 11 ile mücadele etti:
Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Enis Bardhi, Jackson Muleka.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.
81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.
90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 83 Cerny), Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Oh
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves (Dk. 73 Olaigbe), Bardhi, Muleka
Gol: Dk. 90+8 Bardhi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Agbadou ve Orkun Kökçü, Dk. 90+5 Olaitan (Beşiktaş), Dk. 42 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor)
Konyaspor, benzer şekilde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle elemişti.
Konyaspor, yaklaşık 2.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından bu pozisyonda penaltı kazandı.
— Sporx (@sporx) May 5, 2026
