05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Uli Hoeness: "Kompany giderse Sebastian Hoeness gelir!"

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Vincent Kompany ile 5-10 yıl daha çalışmak istediklerini ve sonrasında yeğeni Sebastian Hoeness'i bu göreve uygun gördüğünü dile getirdi.

calendar 05 Mayıs 2026 18:09 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 18:16
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih Onursal Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness, DAZN'a kulübün geleceği ve teknik direktör Vincent Kompany ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tegernsee'de DAZN'e verdiği röportajda Hoeness, Vincent Kompany'den sonra Bundesliga'da onu etkileyen başka bir teknik direktör olup olmadığı sorusuna, "Evet, yeğenim Sebastian Hoeness! Onun önünde şapka çıkarıyorum, küme düşme mücadelesinde devraldığı ve son yıllarda her zaman en iyi oyuncuları satan bir kulüpte başardıklarına. O ise omuz silkiyor, yoluna devam ediyor ve her seferinde geri geliyor. Sebastian Hoeness, dürüst olmak gerekirse, benim için Kompany'den sonra en büyük saygıyı hak eden kişi." dedi.

VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in bir gün Bayern'de Kompany'nin halefi olup olamayacağı sorusuna Hoeness, "En azından adaylar arasında! Ama bana kalırsa Kompany burada beş ya da on yıl daha kalabilir." cevabını verdi.

HOENESS: "KOMPANY İNSAN OLARAK MÜKEMMEL"

Hoeness, "Kompany, insan olarak mükemmel diyebilirim. Çok zeki, Nagelsmann ve Tuchel de öyleydi. Kompany, beş dili akıcı bir şekilde konuşuyor. İlk akşam yemeğinde bir şey beni inanılmaz derecede etkiledi – şöyle dedi: 'Bu meslekte en önemli şey çalışmaktır.' Konuşma boyunca 'çalışmak' kelimesi defalarca geçti. Ayrıca şunu da söyledi: 'Sabah ilk gelen ve akşam en son giden ben olacağım.' Ve tabii ki bu sözleriyle, bunu sadece söylemekle kalmayıp, uyguladığını da kanıtladı. Sanırım bu, her şeyi belirleyen nokta oldu." ifadelerini kullandı.

Bayern'in patronu, "Kompany'i diğerlerinden ayıran bir diğer özellik ise sosyal becerisi. Kimseyi yüzüstü bırakmaz. Basında kimseyi asla yerden yere vurmaz. Oyuncuları ya da kulübü hakkında asla kötü konuşmaz. Ya da kötü bir maçın ardından 'Sol bek lazım, şuna ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var' demez. Hayır, kendisi tek tek oyuncuları daha iyi hale getirmeyi hedeflemiş ve bunda da başarılı olmuştur." dedi.

PEP GUARDIOLA'NIN TELEFONU

Hoeness, "Düşününce ne kadar şanslıydık! Aslında ben de onu önceden tanımıyordum. Max Eberl onu beşinci (Bild'e göre Bayern'in seçenekleri sırasıyla Xabi Alonso, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner ve ardından Vincent Kompany'di) seçenek olarak önermişti. Sonra Max, Christoph Freund ile birlikte Burnley'e uçtu. Karl-Heinz ve ben de Pep Guardiola'yı aradık. O bize şöyle dedi: 'Onu gözü kapalı almalısınız, çünkü şimdi almazsanız, iki, üç yıl içinde City'de olacak.' dedi bana!" açıklamasını yaptı.

"İMZALAMADAN DÖNMEYİN"

Hoeness, "Sonra Max'e dedim ki: 'İki, üç günlük çamaşır götürmelisiniz. Sözleşme olmadan eve dönemezsiniz.' Öyle de oldu ve şükürler olsun ki işler yolunda gitti. O nihayet sözleşmeyi imzaladığında, Münih'te bir restoranda Herbert Heiner, Max Eberl, Christoph Freund ve Vincent'ın babası (Pierre Kompany) ile bir restoranda akşam yemeğindeydim. Sonra Max'ın yanına oturdum ve yarım saat sonra ona bir yumruk attım ve başparmağımı kaldırdım. O anda anladım ki, bu iş olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
