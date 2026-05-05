Trabzonspor'dan transferde Aral Şimşir ısrarı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.
Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin, en büyük mesaiyi kanat bölgesi için harcayacağı belirtildi.
Zubkov'un da ayrılık ihtimali nedeniyle Trabzonspor'un transferde en az 3 kenar oyuncusunu takıma kazandırmayı planladığı aktarıldı. Bordo-mavililerin kanatlara yerli takviyesi yapmayı da planladığı vurgulandı.
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'un Aral Şimşir transferi için yeniden harekete geçtiği belirtildi.
Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki yıldızın transferi için Dünya Kupası öncesinde Midtjylland ile yeniden görüşeceği aktarıldı.
BU SEZON ARAL ŞİMŞİR
Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 51 maça çıktı ve 12 gol ile 20 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Aral Şimşir'in Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin, en büyük mesaiyi kanat bölgesi için harcayacağı belirtildi.
Zubkov'un da ayrılık ihtimali nedeniyle Trabzonspor'un transferde en az 3 kenar oyuncusunu takıma kazandırmayı planladığı aktarıldı. Bordo-mavililerin kanatlara yerli takviyesi yapmayı da planladığı vurgulandı.
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'un Aral Şimşir transferi için yeniden harekete geçtiği belirtildi.
Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki yıldızın transferi için Dünya Kupası öncesinde Midtjylland ile yeniden görüşeceği aktarıldı.
BU SEZON ARAL ŞİMŞİR
Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 51 maça çıktı ve 12 gol ile 20 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Aral Şimşir'in Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.