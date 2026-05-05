Trabzonspor'dan transferde Aral Şimşir ısrarı!

Trabzonspor'un Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'in transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki genç yıldız için yeniden harekete geçme kararı aldı.

calendar 05 Mayıs 2026 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:14
Fotoğraf: Imago
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.

Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin, en büyük mesaiyi kanat bölgesi için harcayacağı belirtildi.

Zubkov'un da ayrılık ihtimali nedeniyle Trabzonspor'un transferde en az 3 kenar oyuncusunu takıma kazandırmayı planladığı aktarıldı. Bordo-mavililerin kanatlara yerli takviyesi yapmayı da planladığı vurgulandı.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'un Aral Şimşir transferi için yeniden harekete geçtiği belirtildi.

Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki yıldızın transferi için Dünya Kupası öncesinde Midtjylland ile yeniden görüşeceği aktarıldı.

BU SEZON ARAL ŞİMŞİR

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 51 maça çıktı ve 12 gol ile 20 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Aral Şimşir'in Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
