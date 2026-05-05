Galatasaray'da Singo kararı sezon sonu

Galatasaray, Wilfired Singo ile ilgili net kararını sezon sonunda verecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında ısrarla istediği Wilfired Singo sezona iyi başlamıştı. Ancak daha sonra yaşadığı sakatlık ve istikrarsız görüntüsü nedeniyle formasını Roland Sallai'ye kaptırdı.
Avrupa takımlarının radarına giren Fildişi Sahilli yıldızın takımda tutulup tutulmayacağına sezon sonu karar verilecek.
Galatasaray, Avrupa'dan 25 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor.
Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
