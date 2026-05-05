Pep Guardiola: 'Şampiyonluk artık bizim elimizde değil'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Guardiola, karşılaşmayı genel hatlarıyla değerlendirdi.
"İLK YARI OLAĞANÜSTÜYDÜ"
İspanyol teknik adam, ilk yarı performansından memnun olduğunu belirterek, "Gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda olağanüstü oynadık. Onların fizikselliği karşısında oynamak çok zordu" ifadelerini kullandı.
"ÇOK AGRESİFLERDİ"
İkinci yarıda rakibin oyuna ortak olduğunu vurgulayan Guardiola, "İkinci yarıda seviyelerini yükselttiler. Biz de aynı kontrolü sağlayamadık ve golü yedik. Sonrasında geri geldiler ve tam anlamıyla İngiliz tarzı bir maç oldu; ikili mücadelelerde oldukça agresiflerdi" dedi.
"İŞ BİTENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"
Rakibin savunma anlayışına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Kolay değil çünkü savunmada çok iyi oynuyorlar, 10 kişiyle geride kalıyorlar ve Beto ile Kiernan Dewsbury-Hall üzerinden geçiş oyunları oynuyorlar" şeklinde konuştu.
Aldıkları sonucun önemine değinen Guardiola, "Bir puanı aldık ve iş bitene kadar devam edeceğiz. Everton deplasmanı her zaman zordur. Onların sakinliği ve agresifliği için de kendilerine kredi veriyorum" ifadelerini kullandı.
"ARTIK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"
Şampiyonluk yarışına da değinen Guardiola, "Bu sonuç mağlubiyetten daha iyi. Kazanmak için oynadık, bu da takımın karakterini gösteriyor. Ancak artık bizim elimizde değil. Önceden bizim elimizdeydi, şimdi değil" dedi.
"BENZER BİR SENARYO OLACAKTIR"
Kalan fikstüre dikkat çeken başarılı teknik adam, "Premier League'de kalan dört maçımızda işimizi yapmak zorundayız. Brentford maçında da benzer bir senaryo olacaktır. Neler olacağını göreceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
KEANE – DOKU POZİSYONU
Guardiola, Michael Keane'in Jeremy Doku'ya yaptığı müdahaleye ilişkin ise kısa bir yanıt vererek, "Tamam. Yorumcularınız bunu konuşabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Pep Guardiola: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Everton ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması
-
9
Hull City'nin şoklar, sürprizler ve zaferlerle dolu sezonunun bilinmeyen yüzü!
-
8
Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!
-
7
Galatasaray'da orta saha için dev liste!
-
6
Galatasaray'da 3 yerli hedefi
-
5
Real Madrid'de Mbappe krizi
-
4
Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!
-
3
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
-
2
Semih'e güldüren teklif
-
1
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
- 00:52 Cüneyt Çakır: "Yaptığım işten çok mutluyum"
- 00:41 Pep Guardiola: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"
- 00:36 Thierry Henry: "Manchester City'de gerginlik gördüm"
- 23:59 Manchester City ağır yara aldı, Arsenal'e piyango vurdu!
- 23:39 Roma'dan Fiorentina karşısında dört gollü net galibiyet
- 23:15 Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
- 23:01 Sarıyer'de Servet Çetin dönemi sona erdi!
- 23:00 Trabzonspor'dan kombine bilet çağrısı
- 22:37 Mikel Arteta: "Finale çıkmak için can atıyoruz"
- 22:26 Gençlerbirliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi sona erdi
- 21:39 Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
- 21:29 Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
- 21:16 Viktor Gyökeres: "Atletico Madrid tehlikeli bir takım"
- 20:54 Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
- 20:42 Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
- 20:35 Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
- 20:26 Marmaris'te milli takım seçmeleri için toplantı yapıldı
- 19:25 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica
- 19:10 Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
- 19:02 Orlando Magic, Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı!
- 18:26 Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
- 18:01 Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
- 17:33 Emre Belözoğlu: "Süper Lig'de kalacak gücümüz var"
- 17:21 Sivasspor'da kongre 19 Mayıs'ta yapılacak
- 17:05 Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak
- 16:59 Real Madrid'de Mbappe krizi
- 16:52 Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!
- 16:51 UEFA'dan FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'e görev
- 16:48 Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- 16:29 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçımız var!
- 16:27 Raphinha, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
- 16:17 CEV şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
- 16:09 Tarık Çetin için Trabzonspor iddiası!
- 15:55 Fenerbahçe Beko'da gelir gider başabaş!
- 15:54 Beşiktaş, OKX TR ile işbirliği yaptı
- 15:54 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti
- 15:44 Hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu serbest kaldı
- 15:34 Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor
- 15:26 Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi
- 15:05 Galatasaray'dan 150 milyon euro'ya ret!
- 15:04 Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Şampiyonası başladı
- 14:42 Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması
- 14:41 Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!
- 14:21 Milli sporcudan alkışlanacak hareket
- 14:15 Villareal'de Marcelino ile yollarını ayırıyor
- 14:07 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı
- 14:00 Benfica'da rüya hedef: Rodrigo Zalazar
- 13:56 Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece
- 13:53 Tırhandil Cup Kış Trofesi Final Etabı tamamlandı
- 13:50 Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi
- 13:46 Türkiye'deki o maça şike soruşturması!
- 13:42 Altay'da belirsizlik hakim
- 13:40 Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
- 13:36 Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı
- 13:24 Bodrum FK yükselmek için kenetlendi!
- 13:18 5 yıl önce Fenerbahçe'nin başkan adayıydı, hayatını kaybetti!
- 13:18 Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü
- 13:17 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu
- 13:11 Gaziantep'te düzenlenen paraşüt yarışması sona erdi!
- 13:05 Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek
Pep Guardiola: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"
Mikel Arteta: "Finale çıkmak için can atıyoruz"
Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
Viktor Gyökeres: "Atletico Madrid tehlikeli bir takım"
Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24