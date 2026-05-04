04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi

Türkiye Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin yeniden seçildi.

calendar 04 Mayıs 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Curling Federasyonu başkanlığına yeniden Kenan Şebin seçildi.

Federasyonun 4. olağan genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Kenan Şebin ve Murat Akın yarıştı.

Şebin, kullanılan 220 oyun 132'sini alarak bir kez daha Türkiye Curling Federasyonu başkanı oldu. Akın 87 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Kenan Şebin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Zafer Aynalı, Adem Yurdagül, Ensar Şahiner, Yakup Albayrak, Erdoğan Dönmez, Abdülkadir Çintimar, Mehmet Gültekin, Yusuf Sadri Kishalı, Melik Şenol ve Kadir Çakır yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Federasyonun kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüten Şebin, yaptığı konuşmada, 10 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarılar ve icraatlarını anlatarak, "Geldiğimiz 2016 yılında sahada toz altında, kösele ayakkabıyla spor yapan arkadaşlarımızdan güçlü bir ligimizin olduğu bugüne geldik. Yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Erzurum'da, Samsun'da, Zonguldak'ta, Ankara'da, Kocaeli'de... Bu ligleri, tesislerimizi yaptıkça tüm Türkiye'ye genişleteceğiz." diye konuştu.

Başkan Şebin, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Dünya 5'incisi bir Kadın Milli Takımımız var. Bununla gurur duyabilirsiniz. Kadın Milli Takımımızın dünyada yenemediği tek ülke kaldı; o da Kanada. Allah'ın izniyle alttan gelen gençlerimizle bunu da halledip dünyanın en iyi ülkeleri arasına emin adımlarla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İlk günden itibaren olimpiyat hedefi koyduk. Olimpiyatlara katılmak tabii ki önemli ama katıldığımız zaman emin olun ki Türk gençleri o kürsüye çıkacaktır, o yetenektedir." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.