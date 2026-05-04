Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yapılacak transfer çalışmaları ve gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.



Kırmızı-beyazlı takımın sezon sonunda Süper Lig'de bitireceği sıralamaya göre transferlerin şekilleneceğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Sezon sonunda hocamızın düşünmediği oyuncular olacak. Ona göre oyuncu transferi planı yapacağız. Transfer hedefi şöyle belirlenecek: Süper Lig'i 7'nci sırada bitirirsek ayrı, 5'inci sırada olup Avrupa kupalarına katılırsak ayrı transfer planlaması yapacağız. Hoca daha kompakt bir kadro istiyor ve çok fazla oyuncu almak istemiyor. Yani 18 tane oyuncu olsun, üstüne de biraz genç oyuncular ekleyelim istiyor. Hocamızla bu sayıya birlikte karar vereceğiz. Bizim transfer çalışmalarımız scout ekibinin çalışmasıyla oluyor. Tabii ki bazı menajerler iyi oyuncular önerdiğinde bakıyoruz ama bütün transferi menajerlere bırakıp kulübün içine bir sürü menajerin girip burada cirit atmasına izin vermiyoruz. Biz öyle bir kulüp değiliz" diye konuştu.



''ÇİLEK TRANSFERİ İÇİN BİRAZ DAHA ZAMAN VAR, ÇİLEK MEVSİMİ HENÜZ GELMEDİ''



Takıma yapılacak olan olası bir çilek transferi için henüz net bir isim olmadığını belirten Yüksel Yıldırım, "Bir çilek transferi yapmak isteriz. Ama çilek transferi o günkü şartlara göre şekillenecek. Ya geleceğe yönelik çok iyi bir isim gelecek ve biz onu parlatacağız. Geçen sene Afonso Sousa'yı çilek transferi olarak aldık. Ancak maalesef sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Buna rağmen oynadığı maçlarda kendini gösterdi, iyi bir oyuncu olduğu belli. Bu senenin adeta yeni transferi gibi olacak inşallah. Jaures Assoumou'yu da Fransa Ligue 2'den aldık. O da sakatlandı ama inanılmaz gelişim gösteriyor.



Musaba'nın yerine almıştık bu oyuncuyu geçen sezon. Assoumou'ya karşı beklentimiz yüksek. Çilek oyuncu için şu an kafamızda net bir isim yok. Önce ligler bitsin, Dünya Kupası başlasın, transfer dönemi açılsın. Gidecek oyuncular var, yapılacak çok iş var. Ayrıca çilek oyuncuyu scout ekibiyle tek başımıza bulamayız. Onu ancak menajerler getirir, Türkiye'ye gelebileceğini söyler, biz de araştırıp değerlendiririz. İhtiyacımız olan bir mevkiyse iyi şekilde bakarız. Bu sene Samsunspor, Avrupa kupalarında oynayamazsa çilek transferi zor olur. Çilek transferi için biraz daha zaman var, çilek mevsimi henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.



''İRFAN CAN EĞRİBAYAT, DUNKERQUE'DEN SEKONGO..."



Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque'te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu Samsunspor kadrosuna dahil edeceklerini belirterek, "Fenerbahçe'den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor'da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor'da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek.



OLIVIER NTCHAM İLE VEDA!



İrfan Can'ı takımda tutmak isteriz. Satka'nın takımda kalmasını çok istedik. Ntcham'ın da kalmasını istedik ama onunla anlaşamadık. Satka eşinden dolayı gitmek istediğini net şekilde ifade etti, çocuğu olmuştu. Ntcham ise takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor, bazı maçlarda ise beklenen seviyenin çok altında kalıyor. Maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik. Onun yerine Fransa'daki takımımız Dunkerque'den Antoine Sekongo'yu alıyoruz. 21 yaşında, ileride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor" dedi.



''HOLSE, 10 GÜN İÇİNDE TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞINA DAİR KARARINI VERECEK''



Takımdaki futbolculara beklediğimiz fiyatlarda teklifler gelmesi durumunda 6-7 oyuncunun ayrılabileceğini ve bu doğrultuda yeni bir kadro kurabileceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hedefimiz bu sene takımın yaş ortalamasını 22-24 aralığına çekmek ve kadroyu bu yaş bandında oluşturmak. Daha fazla koşan, daha aç, istekli, arzulu ve potansiyelli oyuncularla bir yapı kurmak istiyoruz. Holse'nin kalmasını çok istiyorum ancak gitmek istiyor. Eşi ikinci çocuğunu yaptı. Çok başarılı bir oyuncu. Gitmekle kalmak arasında kararsız. Biz onu takımda tutmak için çok istekliyiz. Çok önemli bir oyuncu. 10 gün içinde kararını vereceğini söyledi. Gitmek isterse önünü açacağıma söz verdim. Kalması için de tüm şartları zorladım. Yeni bir Samsunspor yapmayı düşünüyorum. Takımın yarısı gidebilir çünkü bazı oyuncularımıza transfer teklifleri gelmesi bekleniyor. 6-7 oyuncu ayrılırsa yeni bir takım kurmak gerekir. Ama bunun da üstesinden geliriz."



