04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-2DA
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu serbest kaldı

Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı.

04 Mayıs 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde maçın hakemine yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor'un dün oynadıkları maçta hakeme yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan B.Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.Y ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, yönetim kurulunun toplantısının ardından futbolcunun ilişiğinin kulüple kesileceğini belirtti.

Futbol adına üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Gündoğdu, "Burada herkes emek harcıyor, bireysel yapılan istenmeyen bir durum yüzünden tüm takımın emeği heba oluyor. Çok üzücü bir durum. Hakemden özür diliyoruz, tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan futbolcu artık kulübümüzde hiçbir şekilde forma giyemeyecek." diye konuştu.

Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
