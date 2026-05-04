04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Bodrum FK yükselmek için kenetlendi!

Trendyol 1. Lig'i 5. sırada bitiren Bodrum FK yeniden Süper Lig'e çıkmak için kenetlendi.

04 Mayıs 2026 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında evinde SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenilerek ligi 5'inci sırada bitiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü, play-off için kenetlendi.

Yeşil-beyazlılar 6'ncı sırada yer alan Atko Grup Pendikspor'la eşleşirken, ev sahibi avantajını da kazandı. Perşembe günü tek ayaklı eleme usulü ile oynanacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

1'inci Lig'de daha önce iki kez play-off finali oynayıp, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başaran Ege temsilcisi taraftarının desteğiyle aynı başarıyı yakalayabilmek adına hazırlıklarına başladı.

Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi avantajının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Sezon boyunca üst sıralarda yer aldık. Direkt Süper Lig'e yükselemesek de play-off hedefimizi tutturduk. Önce Pendikspor maçını geçip ardından üst turda Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü eşleşmesinin galibi ile oynayacağız. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki maç da berabere sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
