Göztepe'nin kabusu uzatmalar oldu!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere dönen ancak rakibi RAMS Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenilmesiyle 5'inci sıraya yükselen Göztepe son saniye gollerine yandı.



Avrupa kupalarına katılma yolunda 2 kritik maçı kalan Göztepe berabere kaldığı Corendon Alanyaspor, Kocaelispor (D) ve Trabzonspor maçlarında uzatma dakikalarında kalesinde golleri gördü.



Göz-Göz, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçını 2-1 önde götürürken dakikalar 90+9'u gösterdiğinde İbrahim'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Kocaelispor deplasmanına çıkan Göztepe henüz 3'üncü dakikada Janderson'un golüyle öne geçerken, rakip de 77'nci dakikada 10 kişi kaldı. Ancak 90+5'te Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındı ve yoğun itirazların ardından karar değişmedi.



TRABZON'DA AYNI SENARYO



Serdar Dursun 90+8'inci dakikada penaltıyı gole çevirip Göztepe'yi galibiyetten etti. Son Trabzonspor maçında da Göztepe yine son anlarda 3 puanı kaçırdı. Trabzonspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyip ilk yarıda Juan'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, 42'nci dakikada Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakaladı. Ancak 90+3'te bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Umut Nayir, Göztepe ağlarını havalandırıp yine İzmir temsilcisini galibiyette etti.



6 PUANDAN OLDU



Son saniye golleriyle 3 maçta galibiyeti kıl payı kaçıran Göztepe, adeta 6 puandan oldu. Avrupa yolunda her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen Göz-Göz kalan 2 maçta Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) oynayacak. Bu iki maçı kazanıp hiçbir sonuca bakmaksızın 5'inci olmayı hedefleyen Göztepe, Avrupa bileti için Ziraat Türkiye Kupası'nı ise ilk 4'te yer alan Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan birinin kazanmasını bekleyecek.



