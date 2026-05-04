04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

WhiteBIT ve FC Barcelona arasında anlaşma!

Web trafiği bakımından Avrupa'nın en büyük kripto para platformu WhiteBIT ile FC Barcelona, taraftar etkileşimi, dijital finans ve sporun geleceğini şekillendirmek üzere iki küresel lideri bir araya getiren, 2030 yılına kadar sürecek beş yıllık önemli bir anlaşmaya imza attı.

04 Mayıs 2026 12:17
Haber: Sporx.com
Türkiye operasyonlarını WhiteBIT TR aracılığıyla yürüten WhiteBIT, kulübün Resmi Kripto Para Platformu Ortağı olarak FC Barcelona'nın erkek futbol takımı, kadın futbol takımı ve basketbol takımı genelinde rolünü genişletirken, aynı zamanda Barça Innovation Hub ile de iş birliği yapacak. Taraflar birlikte yalnızca görünürlükle sınırlı kalmayarak uygulamaya odaklanacak ve spor endüstrisi genelinde ölçeklenebilecek gerçek dünya kripto çözümleri geliştirecek. Kategori liderleri arasında stratejik bir ittifakı temsil eden bu iş birliği, kriptoyu dünyanın en etkili spor kurumlarından biriyle buluşturarak, teknolojinin küresel taraftar ekosistemlerine nasıl entegre edileceğine dair yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.

Merkezinde ortak bir hedef yer alan bu anlaşma, kriptoyu dünya genelinde milyonlarca kullanıcı için pratik bir araç haline getirmeye odaklanıyor. Bu doğrultuda, taraftar etkileşimi, dijital eğitim ve interaktif deneyimlere yönelik yeni girişimler hayata geçirilerek, teknoloji ile küresel kitleler arasındaki mesafe azaltılacak.

FC Barcelona CEO'su Manel del Río, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Önümüzdeki beş yıl boyunca WhiteBIT'i bir ortak olarak görmeye devam etmek, FC Barcelona'nın küresel ölçekte lider şirketlerle stratejik ortaklıklara olan bağlılığını güçlendiriyor. Bu yenileme, markamızın gücünü ve çekiciliğini, aynı zamanda yenilikçi sektörlerle bağlantı kurma yeteneğimizi vurguluyor. Bu kapsamda, kripto para sektörü, önümüzdeki yıllar için önemli stratejik potansiyele sahip, büyüyen bir alan." ifadelerini kullandı.



WhiteBIT'i de kapsayan W Group'un Başkanı ve Kurucusu Volodymyr Nosov ise, "Misyonumuz, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılarak kriptonun yaygın benimsenmesini desteklemek. FC Barcelona ile birlikte kriptoyu günlük hayatın bir parçası haline getiren ve milyonlarca kullanıcının faydalanabileceği deneyimler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Önemli not: WhiteBIT TR, WhiteBIT'in Türkiye'deki iştirakidir. Yerel yasalar uyarınca, FC Barcelona ve WhiteBIT arasındaki iş birliği kapsamındaki ayrıcalıklar, Türkiye'deki kullanıcılara sunulamayabilir. Bu kapsamda, WhiteBIT TR hizmetleri Türkiye'de yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak kurgulanmakta olup, bazı global ürün ve hizmetler Türkiye'de sunulmayabilir veya sınırlı olabilir. Lisanslama süreçleri ve regülasyonların gelişimine bağlı olarak ürün ve hizmet kapsamı değişiklik gösterebilir.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
