Mithat Pala'dan geleceği için açıklama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, her futbolcu gibi kendisinin de öncelikle milli takım hedefi olduğunu belirterek, "İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum." dedi.Yeşil-mavili takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Çaykur Rizespor'un kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Pala,diye konuştu.Pala, takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Maçlara sevdiği insanları düşünerek motive olduğunu ifade eden Pala, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.Taraftarın kendilerini sürekli desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Pala, şöyle devam etti:Sakarya'da büyümesine rağmen Rizeli olarak bilindiğini belirten Pala,şeklinde konuştu.Pala, inatçı bir yapıya sahip olduğunu anlatarak,diye konuştu.Rizespor kariyerinde birçok güzel an yaşadığını ifade eden Pala, Süper Lige çıktıkları sene yaşadığı şampiyonluk duygusunu, kupa heyecanını asla unutmayacağını sözlerine ekledi.