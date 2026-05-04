Galatasaray'da Ahmed Kutucu için takas planı!

Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta taraftarların da tepki gösterdiği 26 yaşındaki futbolcu içinm gelecek teklifleri değerlendirecek.
Galatasaray, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ gibi isimleri transfer listesinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den yapabileceği transferlerde Ahmed Kutucu için takas seçeneğini de masada tutuyor.
Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun da kabul etmesi durumunda 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde takasta kullanabilir.
Galatasaray'da bu sezon 17 maçta süre bulan 26 yaşındaki Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
