04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Galatasaray'da Ahmed Kutucu için takas planı!

Ahmed Kutucu için gelecek teklifleri dinleyecek Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde takasta da kullanabilir.

calendar 04 Mayıs 2026 10:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta taraftarların da tepki gösterdiği 26 yaşındaki futbolcu içinm gelecek teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ gibi isimleri transfer listesinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den yapabileceği transferlerde Ahmed Kutucu için takas seçeneğini de masada tutuyor.

Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun da kabul etmesi durumunda 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde takasta kullanabilir.

Galatasaray'da bu sezon 17 maçta süre bulan 26 yaşındaki Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
