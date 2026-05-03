İşte Süper Lig'de puan durumu!

03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-062'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-289'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Süper Lig'de 32. hafta sonra erdi. İşte oluşan puan durumu, maçların sonuçları ve gelecek hafta maçları...

calendar 03 Mayıs 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tamamlandı.

Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti.

Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken Göztepe, puanını 52'ye yükselterek 5. basamağa yerleşti.

Haftayı galibiyetle kapatan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Zecorner Kayserispor puanını 27'ye, Hesap.com Antalyaspor ve ikas Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Corendon Alanyaspor ise 34'e yükseltirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

Gaziantep FK-Beşiktaş: 0-2

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 1-1

Samsunspor-Galatasaray: 4-1

Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Kasımpaşa-Kocaelispor: 1-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:


  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 32 23 5 4 73 27 46 74
2.FENERBAHÇE 32 20 10 2 71 34 37 70
3.TRABZONSPOR 32 19 9 4 59 35 24 66
4.BEŞİKTAŞ 32 17 8 7 56 36 20 59
5.GÖZTEPE 32 13 13 6 40 28 12 52
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 32 14 9 9 53 34 19 51
7.SAMSUNSPOR 32 12 12 8 43 42 1 48
8.ÇAYKUR RİZESPOR 32 10 10 12 44 46 -2 40
9.TÜMOSAN KONYASPOR 32 10 10 12 42 45 -3 40
10.KOCAELİSPOR 32 9 10 13 26 36 -10 37
11.GAZİANTEP FK 32 9 10 13 41 54 -13 37
12.CORENDON ALANYASPOR 32 6 16 10 37 38 -1 34
13.KASIMPAŞA 32 7 11 14 30 46 -16 32
14.İKAS EYÜPSPOR 32 7 8 17 26 45 -19 29
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 32 7 8 17 30 51 -21 29
16.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 7 18 30 45 -15 28
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 32 5 12 15 24 58 -34 27
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 32 6 6 20 28 53 -25 24
Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. haftanın programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

 

