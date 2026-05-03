Antalyaspor - Alanyaspor maçında gol yok!

Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk etti.



Corendon Airlines Park'taki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor 29, Alanyaspor 34 puana yükseldi.



Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



GALATASARAY MAÇINDA YOK!



Antalyaspor'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soner Dikmen, gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ballet'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Meschack'ın yerden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



32. dakikada sağ taraftan Safuri'nin kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.



45+1. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Ballet'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti.



83. dakikada Hagi'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ruan'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp



Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek



Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)



Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (Yedek kulübesinde) (Hesap.com Antalyaspor)



