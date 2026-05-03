Antalyaspor - Alanyaspor maçında gol yok!

03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-060'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-287'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

calendar 03 Mayıs 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk etti.

Corendon Airlines Park'taki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 29, Alanyaspor 34 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

GALATASARAY MAÇINDA YOK!

Antalyaspor'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soner Dikmen, gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ballet'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Meschack'ın yerden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Safuri'nin kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Ballet'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Hagi'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ruan'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)

Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (Yedek kulübesinde) (Hesap.com Antalyaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
