Trabzonspor Göztepe ücretsiz izle, TS Göztepe maçı canlı linki

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak.



Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.



İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU



Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.



