PSG, iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı!

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında PSG, evinde Lorient'i ağırladı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Paris Saint-Germain'in gollerini 6. dakikada Ibrahim Mbaye ve 62. dakikada Zaire-Emery kaydetti.



Lorient'in golleri ise 12. dakikada Pablo Pagis ve 78. dakikada Tosin Aiyegun'dan geldi.



Bu sonuçla liderlik koltuğundaki PSG puanını 70'e yükseltirken, Lorient 42 puanla 9. sırada yer aldı.



GELECEK MAÇ

Gelecek hafta PSG sahasında Brest'i, Lorient ise deplasmanda Metz'i konuk edecek.



