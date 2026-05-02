Esenler Erokspor, Süper Lig vizesini kaçırdı ama finali kaptı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor, Pendikspor'u konuk etti.



Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Esenler Erokspor'un golü 18. dakikada Recep Niyaz'dan geldi. Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 42. dakikada Mesut Özdemir kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, rakibi Iğdır FK'yi mağlup ederek 76 puanla Süper Lig vizesi alan Amed Sportif Faaliyetler'in 2 puan gerisinde kalarak ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline adını yazdırdı.



Daha önce play-off'u garantileyen Pendikspor ise 63 puanla 6. sırada konumlandı.



Stat: Esenler Erokspor



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın



Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Tugay Kacar (Dk. 73 Alper Karaman), Kanga (Dk. 79 Kayode), Amilton (Dk. 79 Berat Luş), Recep Niyaz, Faye, Catakovic



Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe (Dk. 46 Kitsiou), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Efehan Pekdemir), Wilks (Dk. 62 Thuram), Hakan Yeşil, Hamza Akman, Clarke-Harris (Dk. 62 Görkem Bitin)



Goller: Dk. 18 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 42 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Berkay Sülüngöz Dk. 84 Görkem Bitin, Dk. 87 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)







