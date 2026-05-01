Leeds sahasında Burnley'i üç golle geçti

Elland Road'da oynanan müsabakayı Leeds United 3-1 kazandı.





Leeds'e galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Anton Stach, 52. dakikada Noah Okafor ve 56. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin kaydetti.



Burnley'in tek golü ise 71. dakikada Loum Tchaouna'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 43'e yükseltti. Burnley ise 20 puanla 19. sırada kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Leeds United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United ile Burnley karşı karşıya geldi.