01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Leeds sahasında Burnley'i üç golle geçti

Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etti.

01 Mayıs 2026 23:59
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United ile Burnley karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan müsabakayı Leeds United 3-1 kazandı.
Leeds'e galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Anton Stach, 52. dakikada Noah Okafor ve 56. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Burnley'in tek golü ise 71. dakikada Loum Tchaouna'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 43'e yükseltti. Burnley ise 20 puanla 19. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Leeds United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.