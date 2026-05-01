01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-235'
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
2-035'
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"Tabii ki ligde de bir pozisyonumuz var. Kupada da ciddi beklentilerimiz var. Camianın da beklentisi var, farkındayız onun. Gaziantep deplasmanları her zaman zordur, iyi bir takım. Ligde de artık aşağıyla ilgisi olmayan bir takım. İyi hazırlandık. Tabii ki kolay maç olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi 4 gün arayla 4 tane maç oynayacağız. Bugün ikincisini oynuyoruz. O yüzden bugün rotasyon yaptık. İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz."

ROTASYONUN NEDENİ

"Bugün itibariyle tabii ki az süre alan oyuncular oynuyorlar ama şu da var. Şimdi ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Ligin son döneminde sakatlık riskleri çok fazlalaşıyor. Doğal olarak son oynanan maçta da takım biraz yorgundu. Artık sezon sonu, yorgunluk birikimi var doğal olarak. O yüzden bugün rotasyonun yapılabileceği en doğru maç diye görüyorum. Çünkü sonrasında hem kupa yarı finali oynayacağız, o bizim için sezonun en önemli maçı olacak belki de. Ondan sonra da bir derbi oynayacağız. Ana oyuncuları zinde tutmak için bugün daha az süre alan oyuncularla başladık ama onlar da zaten takımda oynayan oyuncular yani. Az süre almak fark etmiyor. Bugün Beşiktaş formasını giyiyorsan, antrenman yapıyorsan maçta da oynarsın demektir. O yüzden çıkan kadromuzun da iyi olduğunu düşünüyorum. Oyunu kazanabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Umarım iyi mücadele edip kazanırız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.