01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-048'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Spor okulunda yetişen voleybolcular, Türkiye şampiyonasında

Selçuklu Belediyespor voleybol takımı, Konya şampiyonluğunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda başarı hedefiyle sahaya çıkacak.

calendar 01 Mayıs 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'daki Selçuklu Belediyespor'un voleybol takımı, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Geçen yıl, spor okulu faaliyetleri kapsamında 27 bin 681 çocuğa spor yapma imkanı sağlayan Selçuklu Belediyespor Kulübü, buradan yetişen ve voleybola yönlendirilen sporcularla Türkiye'de önemli başarılar elde etti.

Bu yıl 26 takımın mücadele ettiği Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Konya birincisi olan takım, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, 1-3 Mayıs'ta Burdur'da düzenlenecek Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Takımın antrenörü Gökhan Çakıroğlu, yakaladıkları başarıyı sürdürmek istediklerini söyledi.

Yakaladıkları başarıların iyi çalışma ve beraberliğin sonucu olduğunu anlatan Çakıroğlu, "Takımımız, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada 35 takım arasında Konya'yı temsil edecek. Gideceğimiz grupta Burdur, Isparta ve Antalya takımları var. Bu ilk etap maçlarını geçtikten sonra yarı final maçları oynanacak. Kazanan takımlar, Türkiye'deki ilk 16 takım arasına girecek." dedi.

"Bu çocuklar şampiyona için çok büyük emek harcıyor"

Çakıroğlu, takımın 2009 ve 2012 doğumlu sporculardan oluştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuklar şampiyona için çok büyük emek harcıyor. Okuldan çıkıp salona geliyor, bazen akşam 20.00'ye kadar çalışıyorlar. Başarımızın en büyük kaynağı, iyi bir aile ortamından geliyor. Bu kız çocuklarına sahip çıkıldı ve büyük bir başarı elde edildi. Heyecan içerisindeyiz. İyi bir başarıyla dönmek istiyoruz. Şampiyonada Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı gibi takımların altyapı oyuncularıyla da karşılaşacağız. Bizim için büyük bir tecrübe olacak."

Takım kaptanı olan 16 yaşındaki Buğlem Gürlek ise yaklaşık 5 yıldır voleybol oynadığını dile getirdi.

Takımın iyi bir uyum yakaladığını aktaran Gürlek, "Bunda beraber olmanın, birbirimizi tanımanın da etkisi var. Rakipler güçlü ama bizim için iyi bir tecrübe olacak. Heyecanlıyız ve hedefimiz için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Takımın yaşça en küçüğü olan 14 yaşındaki Ela Duru da çok çalıştıklarını, ellerinden geleni yaparak istedikleri başarılara ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
