Endrick: 'Futbol güzel bir yer değil'

Endrick, Real Madrid'de yaşadığı zorlu sürecin ardından kiralık olarak forma giydiği Lyon'da yeniden çıkışa geçti. Genç yıldız, The Guardian'a yaptığı açıklamalarla hem performansı hem de sözleriyle gündem oldu.



"SON ŞANSIM OLABİLİRDİ"



Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunu açıklamasına kısa bir süre kala konuşan Endrick, Hırvatistan maçı öncesinde yaşadığı psikolojik süreci anlattı:



"Şüphelerle dolu bir geceydi. Bunun son şansım olabileceğini düşündüm. Çok dua ettim. O günün benim için bir dönüm noktası olabileceğini biliyordum. Sahaya çıktığımda baskıyı üzerimden attım ve en iyi performanslarımdan birini sergiledim."



Genç oyuncu, söz konusu maçta sadece 15 dakika süre almasına rağmen oyunun kaderini değiştirdi. Kazandırdığı penaltıyı Igor Thiago gole çevirirken, Gabriel Martinelli'ye yaptığı asistle 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.



REAL MADRID'DE ZORLANDI, LYON'DA PATLADI



Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun gelmesi sonrası Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Endrick, Lyon'a kiralandı. Fransa'da 18 maçta 7 gol ve 7 asist üreterek yeniden dikkatleri üzerine çekti.



"ARTIK ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUM"



Sosyal medya ve eleştirilerle ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Endrick, geçmişte yaptığı hataları kabul etti:



"Eskiden maçtan sonra hemen sosyal medyaya girip hakkımda yazılanları okuyordum. Egomun tatmin olmasını istiyordum ama bunun yanlış olduğunu anladım. Artık sadece işime odaklanıyorum. Eleştirileri hayatımdan çıkardım."



SAKATLIK SÜRECİ: "KORKTUM, AĞLADIM"



Yaşadığı sakatlık döneminin kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen genç futbolcu, o süreci şu sözlerle anlattı:



"Zor bir sakatlık geçirdim ve çok zaman kaybettim. Maçlardan uzak kaldım. Açıkçası korktum, birçok kez ağladım. Sakatlığın tekrarlayıp tekrarlamayacağını düşünmek insanı çok etkiliyor."



BELLINGHAM VE MODRIC'E ÖVGÜ



Real Madrid'de takım arkadaşlarından gördüğü desteğe de değinen Endrick, özellikle Jude Bellingham'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti:



"Bellingham beni çok iyi karşıladı. İngilizcem iyi değildi ama benimle konuştu, yardımcı oldu. Bu benim için çok değerliydi."



Genç yıldız ayrıca Luka Modric için ise, "Beni en çok etkileyen oyuncuydu. Sahada adeta ders veriyordu" ifadelerini kullandı.



"FUTBOL GÜZEL BİR YER DEĞİL"



Yıl sonunda baba olmaya hazırlanan Endrick, çocuğunun futbolcu olmasını istemediğini açıkça dile getirdi:



"Futbol çok zor bir ortam. Güzel bir yer değil. Çocuğumun doktor, avukat ya da başka bir meslek seçmesini isterim. Önemli olan mutlu olması."



HEDEF: DÜNYA KUPASI KADROSU



Brezilya'nın 13 Haziran'da Fas ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kadro belirsizliği sürerken, Endrick kalan üç Lyon maçına odaklanmış durumda:



"Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Bunun için Lyon'da en iyi performansımı göstermeliyim. Ülkeme yardım etmek istiyorum."



