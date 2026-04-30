Endrick: 'Futbol güzel bir yer değil'

Endrick, Real Madrid'de yaşadığı zorlu sürecin ardından kiralık olarak forma giydiği Lyon'da yeniden çıkışa geçti. Genç yıldız, The Guardian'a yaptığı açıklamalarla hem performansı hem de sözleriyle gündem oldu.
"SON ŞANSIM OLABİLİRDİ"
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunu açıklamasına kısa bir süre kala konuşan Endrick, Hırvatistan maçı öncesinde yaşadığı psikolojik süreci anlattı:
"Şüphelerle dolu bir geceydi. Bunun son şansım olabileceğini düşündüm. Çok dua ettim. O günün benim için bir dönüm noktası olabileceğini biliyordum. Sahaya çıktığımda baskıyı üzerimden attım ve en iyi performanslarımdan birini sergiledim."
Genç oyuncu, söz konusu maçta sadece 15 dakika süre almasına rağmen oyunun kaderini değiştirdi. Kazandırdığı penaltıyı Igor Thiago gole çevirirken, Gabriel Martinelli'ye yaptığı asistle 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.
REAL MADRID'DE ZORLANDI, LYON'DA PATLADI
Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun gelmesi sonrası Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Endrick, Lyon'a kiralandı. Fransa'da 18 maçta 7 gol ve 7 asist üreterek yeniden dikkatleri üzerine çekti.
"ARTIK ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUM"
Sosyal medya ve eleştirilerle ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Endrick, geçmişte yaptığı hataları kabul etti:
"Eskiden maçtan sonra hemen sosyal medyaya girip hakkımda yazılanları okuyordum. Egomun tatmin olmasını istiyordum ama bunun yanlış olduğunu anladım. Artık sadece işime odaklanıyorum. Eleştirileri hayatımdan çıkardım."
SAKATLIK SÜRECİ: "KORKTUM, AĞLADIM"
Yaşadığı sakatlık döneminin kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen genç futbolcu, o süreci şu sözlerle anlattı:
"Zor bir sakatlık geçirdim ve çok zaman kaybettim. Maçlardan uzak kaldım. Açıkçası korktum, birçok kez ağladım. Sakatlığın tekrarlayıp tekrarlamayacağını düşünmek insanı çok etkiliyor."
BELLINGHAM VE MODRIC'E ÖVGÜ
Real Madrid'de takım arkadaşlarından gördüğü desteğe de değinen Endrick, özellikle Jude Bellingham'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti:
"Bellingham beni çok iyi karşıladı. İngilizcem iyi değildi ama benimle konuştu, yardımcı oldu. Bu benim için çok değerliydi."
Genç yıldız ayrıca Luka Modric için ise, "Beni en çok etkileyen oyuncuydu. Sahada adeta ders veriyordu" ifadelerini kullandı.
"FUTBOL GÜZEL BİR YER DEĞİL"
Yıl sonunda baba olmaya hazırlanan Endrick, çocuğunun futbolcu olmasını istemediğini açıkça dile getirdi:
"Futbol çok zor bir ortam. Güzel bir yer değil. Çocuğumun doktor, avukat ya da başka bir meslek seçmesini isterim. Önemli olan mutlu olması."
HEDEF: DÜNYA KUPASI KADROSU
Brezilya'nın 13 Haziran'da Fas ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kadro belirsizliği sürerken, Endrick kalan üç Lyon maçına odaklanmış durumda:
"Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Bunun için Lyon'da en iyi performansımı göstermeliyim. Ülkeme yardım etmek istiyorum."
Endrick: "Futbol güzel bir yer değil"
Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Endrick, kiralık gittiği Lyon'da yeniden çıkışa geçti. Brezilyalı genç yıldız, Dünya Kupası hedefini, yaşadığı zor günleri ve futbolun acımasız yüzünü anlattı.
Endrick, Real Madrid'de yaşadığı zorlu sürecin ardından kiralık olarak forma giydiği Lyon'da yeniden çıkışa geçti. Genç yıldız, The Guardian'a yaptığı açıklamalarla hem performansı hem de sözleriyle gündem oldu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Oliver Glasner sürprizi!
-
9
Ertan Torunoğulları: "İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme!"
-
8
Fenerbahçe'den Muhammed Salah hamlesi
-
7
Real Madrid'de Toni Kroos iddiası
-
6
Aziz Yıldırım aday olacak mı? Resmen açıkladı!
-
5
Ersin Destanoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı!
-
4
Galatasaray'a yıldız yağmuru!
-
3
Merih Demiral çılgına döndü: Madalyayı tribünlere gösterdi!
-
2
İşte Ederson'u bekleyen ağır ceza
-
1
İlkay Gündoğan için teklif: 10 milyon Euro!
- 19:41 Guillermo Ochoa, Dünya Kupası'nda rekoru istiyor!
- 19:19 Trabzonspor'un borcu açıklandı!
- 19:15 Endrick: "Futbol güzel bir yer değil"
- 19:13 Ronaldo'dan lig eleştirilerine sert tepki!
- 18:45 Tedesco'nun ayrılığı için açıklama: "Sürpriz değildi"
- 18:28 PFDK, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezayı açıkladı!
- 18:16 Ederson'un cezası belli oldu!
- 17:52 Ankaragücü'nden şampiyonluk iddiası!
- 17:44 Casper van Uden, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 5. etabını kazandı
- 17:25 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Kemer etabı tamamlandı
- 17:17 Galatasaray, Anguissa için devrede!
- 17:02 Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!
- 16:57 Ertuğrul Doğan: "Fatih Hoca isterse Muçi'yi alırız"
- 16:33 En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu
- 16:12 Sezon biterken Edson Alvarez geri döndü
- 16:04 A Milli Futbol Takımının hedefi Dünya Kupası'nda final
- 15:55 Serdal Adalı: "Beşiktaş hep hakkıyla kazandı"
- 15:32 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Patara-Kemer etabı
- 15:32 Başsavcı Vekili Sağlam: "Hala bahis oynayan idareciler var!"
- 15:28 Gaziantep FK'de 7 sezondur en golcüler yabancılar
- 15:15 Taşdemir: "Kimsenin hakkına girmeyeceğiz"
- 15:09 Tek eksikli Rizespor, Konyaspor'u ağırlayacak
- 15:05 1. Lig'de son hafta hakemleri
- 15:01 Gaziantep, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor
- 14:59 Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı; 3 eksik
- 14:56 Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası başladı
- 14:51 Manchester United'da Kobbie Maino imzayı attı
- 14:50 Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta
- 14:31 Hawks'ın eski yöneticisine 3 yıldan fazla hapis cezası
- 14:28 Pistons, Isaac Bonga'yı yeniden NBA'e getirmek istiyor
- 14:28 Galatasaray'da sır gibi saklanan liste
- 14:27 Bulls, basketbol operasyonları başkanlığı için 4 adayla görüşecek
- 14:26 NBA, Avrupa Ligi planını sürdürüyor
- 14:24 Steve Kerr, Warriors'la görüştü; çözüme varılmadı
- 14:22 LeBron, GOAT tartışması için: "Jordan'la ikimiz de harikayız"
- 14:21 Anthony Edwards'tan kötü haber: 6. maçta yok
- 14:18 LeBron'dan Jabari Smith Jr.'a yanıt: "Hiç uğraşamam"
- 14:11 Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı!
- 14:02 Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu
- 14:01 Fenerbahçe'de sil baştan başlamak çok zor!
- 13:56 Genç Kadın Judo takımı büyük rüyanın peşinde!
- 13:49 Galatasaray, tecrübeli kadrosuyla şampiyonluğa yürüyor
- 13:42 Okan Buruk, şampiyonluk geleneğini sürdürmeye çok yakın
- 13:38 Victor Osimhen: "Kariyerimin en iyi maçı oldu"
- 13:35 Ayça Altıntaş: ''Kupayla veda etmek her oyuncunun hayalidir''
- 13:09 Zeki Murat Göle'den sıkıntılı tablo
- 13:05 Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
- 12:59 Ömer Tok'dan Avrupa yorumu. '' Bizim için çok önemli bir adım''
- 12:56 Ali Koç'tan cevap: "Aday değilim, kimseyi işaret etmiyorum"
- 12:54 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı
- 12:49 Trabzonspor'da Tsygankov hamlesi! Daha önce de gündemdeydi
- 12:46 Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip çıktı!
- 12:41 Play-off ve play-out etaplarında 8. hafta maçları oynanacak
- 12:40 Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 37 futbolcu...
- 12:31 Ertan Torunoğulları: "İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme!"
- 12:23 Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 14. kez karşılaşacak
- 12:22 Süper Lig'de 32. hafta hakemleri
- 12:16 Beşiktaş iki isim sarı kart sınırında!
- 11:59 Trabzonspor kanat için rotayı ABD'ye çevirdi
- 11:27 Okan Buruk'tan sözleşme ve transfer açıklaması!
Endrick: "Futbol güzel bir yer değil"
Manchester United'da Kobbie Maino imzayı attı
Real Madrid'de Toni Kroos iddiası
Metropolitano'da penaltı düellosu: Atletico ve Arsenal yenişemedi
Mourinho'dan Real Madrid ve Juventus yanıtı!
Lucas Chevalier, PSG'den ayrılabilir!
Milan, Christopher Nkunku için teklif bekliyor
Vincent Kompany: "Maç öncesi hissetmiştim"
Luis Enrique: "Kariyerimde böylesini yaşamadım"
İtalya'da skandal iddia! Hakemler mercek altında
