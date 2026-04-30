İşte Ederson'u bekleyen ağır ceza

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi günü Rams Park'taki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Ederson damga vurdu.
İlk yarıda hakem Yasin Kol'un kulağına kadar giren ve bir şeyler söyleyen Brezilyalı eldiven, ikinci yarıda penaltı kararı sonrası kaleye geçmekte direnmiş ve sonrasında uyarılara rağmen çift sarıdan atıldı.
Atılmasının ardından da (FIFA kokardı olmayan ve İngilizce bilmediği iddia edilen) Yasin Kol'un kulağına bir şeyler söyledi.
YASİN KOL KÜFÜRÜ RAPORA YAZDI!
Hakem Yasin Kol raporunda Ederson'un ihraç sonrasında ısrarla sahadan çıkmadığını ve yanına gelerek kulağına iki defa "F..k you" dediğini yazdı. Bunun da Futbol Disiplin Talimatındaki karşılığı belli. 41. Madde'den (Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme) sevkin karşılığı müsabaka görevlilere yönelik olduğunda 3-7 maç arası. Ve Ederson'un soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurması, koridordaki ışıklı tabelayı kırması da temsilci raporunda var. Onun da cezası 36. Madde'ye göre (Sportmenliğe aykırı hareket) 1-3 maç arası. Bir de kırmızı kartın 1 maçlık cezası düşünüldüğünde, Brezilyalı file bekçisinin en az 5 maç ceza alması söz konusu.
AYRILSA BİLE CEZASINI ÇEKEBİLİR
Yıllık 11 milyon Euro alan Ederson'un derbideki eylemleri sonrası kalması zor gibi. Eğer sambacı başka bir kulübe giderse PFDK'dan da 5 maç ve üzerinde bir ceza alırsa FIFA'nın "worldwide effect" kararına göre bu cezayı gittiği ülkede çekmesi söz konusu olacak.
