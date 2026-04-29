Milan, Christopher Nkunku için teklif bekliyor

Milan, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Christopher Nkunku'dan istediğini alamadı.



28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde teknik direktör Maximiliano Allegri'nin ilk tercihi olmadı ve Milan'da beklentilere tam anlamıyla cevap veremedi.



TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, bu gelişmelerin ardından yaz aylarında Fransız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.



Nkunku için geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Chelsea'ye 37 milyon euro bonservis ödeyen Milan, Nkunku'dan 30 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.



FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ



Christopher Nkunku, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 31 maçta süre bulan Nkunku, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.



