Milan, Christopher Nkunku için teklif bekliyor

Milan, yaz transfer döneminde Christopher Nkunku için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

calendar 29 Nisan 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Christopher Nkunku'dan istediğini alamadı.

28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde teknik direktör Maximiliano Allegri'nin ilk tercihi olmadı ve Milan'da beklentilere tam anlamıyla cevap veremedi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, bu gelişmelerin ardından yaz aylarında Fransız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Nkunku için geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Chelsea'ye 37 milyon euro bonservis ödeyen Milan, Nkunku'dan 30 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Christopher Nkunku, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 31 maçta süre bulan Nkunku, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
