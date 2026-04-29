Haber Tarihi: 29 Nisan 2026 12:52 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 12:52

Kurumlar vergisi uzatıldı mı 2026? Yarın son gün!

Nisan ayının o boğucu vergi maratonunda nefesler tutuldu, gözler Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) çevrildi! Şirket sahiplerini ve ekran başında uykusuz geceler geçiren binlerce mali müşaviri yakından ilgilendiren 2025 hesap dönemi Kurumlar Vergisi beyanname verme süresinde kelimenin tam anlamıyla sona gelindi. Takvim yaprakları hızla tükenip "yarın son gün" alarmı çalarken, sistemsel yoğunluktan ve evrak yükünden bunalan vergi mükellefleri arama motorlarında fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Kurumlar vergisi uzatıldı mı 2026? 30 Nisan son gün mü, GİB beyanname süresini uzatacak mı?" sorguları ekonomi sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte e-Beyanname sistemindeki son durum ve o çok beklenen uzatma ihtimalinin perde arkası...

Abone Ol
Vergi cezalarından kaçınmak ve bildirimlerini eksiksiz yapmak isteyen mükellefler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o derin bir nefes aldıracak uzatma kararı yayımlandı mı?
KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI? (29 NİSAN 2026 GİB SON DURUM)
Kısa, net ve şu an için mesaiye kalmanıza sebep olacak o kritik cevap: Hayır! Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından şu an itibarıyla 2025 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanname süresinin uzatıldığına dair RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR!

Mevcut yasal takvime göre, şirketlerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini sisteme yüklemeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları için belirlenen SON GÜN YARIN (30 NİSAN 2026 PERŞEMBE) saat 23.59'dur!

TÜRMOB BASTIRIYOR! UZATMA MÜJDESİ GELEBİLİR Mİ?
Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, kulislerdeki beklenti devasa boyutlarda! Her yıl nisan ayının son günlerinde e-Beyanname sisteminde yaşanan (ve artık klasikleşen) sistemsel kilitlenmeler, yavaşlamalar ve mali müşavirlerin omuzlarındaki o ağır yığılma nedeniyle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sürenin uzatılması yönünde yoğun bir talepte bulunuyor.

Eğer bakanlık bu çağrılara kulak verirse, geçmiş yıllarda defalarca şahit olduğumuz gibi bugün akşam saatlerinde veya yarın (30 Nisan) gün içinde GİB tarafından yayımlanacak acil bir Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküsü ile sürenin birkaç gün (genellikle mayıs ayının ilk haftasına kadar) uzatılması an meselesi olabilir!

BEYANNAME VERİLMESİ UNUTULURSA NE OLUR? (AĞIR CEZALAR)
Her ihtimale karşı "uzatılır nasıl olsa" rehavetine kapılmamak gerekiyor. Zira yarın gece saat 23.59'a kadar Kurumlar Vergisi beyannamesini elektronik ortamda göndermeyen veya eksik bildirimde bulunan şirketleri çok ağır yasal yaptırımlar bekliyor:

Özel Usulsüzlük Cezası: Süresinde verilmeyen her beyanname için şirkete doğrudan yüksek tutarlı özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Ziyaı: Zamanında tahakkuk etmeyen vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikilen her ay için yüksek oranda gecikme faizi işlemeye başlar.


Gözler şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı o son dakika adımında! Sistemi yenilemeye (F5 atmaya) devam edin, o müjde her an düşebilir!

 Reklam 
1
Luis Enrique: "Kariyerimde böylesini yaşamadım"
2
Samandıra'da Ederson krizi
3
Vincent Kompany: "Maç öncesi hissetmiştim"
4
Domenico Tedesco'ya talip çıktı!
5
İtalya'da Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!
6
Bunlar gerçek uzaylı! PSG 5-4 Bayern Münih!
7
Fenerbahçeli taraftarlardan Tedesco'ya destek

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.