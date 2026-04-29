Galatasaray'a yerli bek: Mithat Pala

Galatasaray, yeni sezonda yerli kalitesini ve kulübesini güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY'IN BEK HEDEFİ
Sarı-kırmızılılarda santrfor transferi için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor. Galatasaray'ın bek transferi için hedefi de ortaya çıktı.
Galatasaray, Rizespor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Mithat Pala ile ilgileniyor.
MİTHAT PALA TAKİPTE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Mithat Pala'nın durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Rizespor'da bu sezon 32 maçta süre bulan Mithat Pala, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Mithat Pala'nın, kulübü Rizespor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
