Galatasaray'a yerli bek: Mithat Pala

Galatasaray, Rizespor'dan Mithat Pala'nın durumunu takip ediyor.

calendar 29 Nisan 2026 14:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, yeni sezonda yerli kalitesini ve kulübesini güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY'IN BEK HEDEFİ

Sarı-kırmızılılarda santrfor transferi için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor. Galatasaray'ın bek transferi için hedefi de ortaya çıktı.

Galatasaray, Rizespor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Mithat Pala ile ilgileniyor.

MİTHAT PALA TAKİPTE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Mithat Pala'nın durumunu yakından takip ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Rizespor'da bu sezon 32 maçta süre bulan Mithat Pala, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Mithat Pala'nın, kulübü Rizespor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.  

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
