TFF'den Türkiye Kupası finali için açıklama!

TFF, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF, kupa finalinin 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacağını duyurdu.

calendar 29 Nisan 2026 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL

Gençlerbirliği - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
